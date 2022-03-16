https://ria.ru/20220316/zakalivanie-1778298733.html

"Правда тела". Закаливание: как и зачем

"Правда тела". Закаливание: как и зачем - РИА Новости, 16.03.2022

"Правда тела". Закаливание: как и зачем

“Сбросить” эмоции, “натренировать” сосуды, научить организм адаптироваться к холоду и меньше болеть: все это даёт закаливание. Порой на “моржей” смотрят как на “сектантов”, но закаливание - это вид тренировки, который не слишком отличается от бега или плавания. Полезно ли прыгать в сугроб из парилки и нужна ли подготовка к контрастному душу?

2022-03-16T12:00

2022-03-16T12:00

2022-03-16T12:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Закаливание: как и зачем “Сбросить” эмоции, “натренировать” сосуды, научить организм адаптироваться к холоду и меньше болеть: все это даёт закаливание. Порой на “моржей” смотрят как на “сектантов”, но закаливание - это вид тренировки, который не слишком отличается от бега или плавания. Полезно ли прыгать в сугроб из парилки и нужна ли подготовка к контрастному душу? audio/mpeg

"Правда тела". Закаливание: как и зачем “Сбросить” эмоции, “натренировать” сосуды, научить организм адаптироваться к холоду и меньше болеть: все это даёт закаливание. Порой на “моржей” смотрят как на “сектантов”, но закаливание - это вид тренировки, который не слишком отличается от бега или плавания. Полезно ли прыгать в сугроб из парилки и нужна ли подготовка к контрастному душу? audio/mpeg

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