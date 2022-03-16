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"Правда тела". Закаливание: как и зачем - РИА Новости, 16.03.2022
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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20220316/zakalivanie-1778298733.html
"Правда тела". Закаливание: как и зачем
"Правда тела". Закаливание: как и зачем - РИА Новости, 16.03.2022
"Правда тела". Закаливание: как и зачем
“Сбросить” эмоции, “натренировать” сосуды, научить организм адаптироваться к холоду и меньше болеть: все это даёт закаливание. Порой на “моржей” смотрят как на “сектантов”, но закаливание - это вид тренировки, который не слишком отличается от бега или плавания. Полезно ли прыгать в сугроб из парилки и нужна ли подготовка к контрастному душу?
2022-03-16T12:00
2022-03-16T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Закаливание: как и зачем
“Сбросить” эмоции, “натренировать” сосуды, научить организм адаптироваться к холоду и меньше болеть: все это даёт закаливание. Порой на “моржей” смотрят как на “сектантов”, но закаливание - это вид тренировки, который не слишком отличается от бега или плавания. Полезно ли прыгать в сугроб из парилки и нужна ли подготовка к контрастному душу?
audio/mpeg
"Правда тела". Закаливание: как и зачем
“Сбросить” эмоции, “натренировать” сосуды, научить организм адаптироваться к холоду и меньше болеть: все это даёт закаливание. Порой на “моржей” смотрят как на “сектантов”, но закаливание - это вид тренировки, который не слишком отличается от бега или плавания. Полезно ли прыгать в сугроб из парилки и нужна ли подготовка к контрастному душу?
audio/mpeg
С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Почему закаляющиеся люди меньше болеют простудой? Можно ли переохладиться и заболеть, первый раз ныряя в прорубь? Рассказывает врач-терапевт, специалист по разгрузочно-диетической терапии, а также чемпион по криатлону (соревнования, включающие заплыв в ледяной воде) Александр Барвинский.04:09 Как погружения в прорубь “разгружают” эмоционально. Опыт Александра05:27 Механизм закаливания: как это работает08:07 “Сейчас наша реакция на стресс - что мы как-то по-другому нажимаем на кнопку мыши”08:42 Как работает механизм адаптации к холоду09:47 Почему человек меньше болеет простудой, если он закален12:27 Правильно ли прыгать из парилки в снег или опрокидывать на себя кадушку с ледяной водой13:33 Закаливание в домашних условиях: реально ли?15:27 Нужно ли готовиться к контрастному душу17:57 Насколько закаливание способствует сжиганию жираСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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подкаст, аудио
12:00 16.03.2022
 

"Правда тела". Закаливание: как и зачем

Правда тела
"Правда тела". Закаливание: как и зачем
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
“Сбросить” эмоции, “натренировать” сосуды, научить организм адаптироваться к холоду и меньше болеть: все это даёт закаливание. Порой на “моржей” смотрят как на “сектантов”, но закаливание - это вид тренировки, который не слишком отличается от бега или плавания. Полезно ли прыгать в сугроб из парилки и нужна ли подготовка к контрастному душу?
С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.
Почему закаляющиеся люди меньше болеют простудой? Можно ли переохладиться и заболеть, первый раз ныряя в прорубь? Рассказывает врач-терапевт, специалист по разгрузочно-диетической терапии, а также чемпион по криатлону (соревнования, включающие заплыв в ледяной воде) Александр Барвинский.
04:09 Как погружения в прорубь “разгружают” эмоционально. Опыт Александра
05:27 Механизм закаливания: как это работает
08:07 “Сейчас наша реакция на стресс - что мы как-то по-другому нажимаем на кнопку мыши”
08:42 Как работает механизм адаптации к холоду
09:47 Почему человек меньше болеет простудой, если он закален
12:27 Правильно ли прыгать из парилки в снег или опрокидывать на себя кадушку с ледяной водой
13:33 Закаливание в домашних условиях: реально ли?
15:27 Нужно ли готовиться к контрастному душу
17:57 Насколько закаливание способствует сжиганию жира
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Правда телаПодкаст
 
 
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