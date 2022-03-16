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Белорусская биржа начнет осуществлять торги китайским юанем - РИА Новости, 16.03.2022
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Белорусская биржа начнет осуществлять торги китайским юанем
Белорусская биржа начнет осуществлять торги китайским юанем - РИА Новости, 16.03.2022
Белорусская биржа начнет осуществлять торги китайским юанем
Белорусская валютно-фондовая биржа сообщила, что с 18 марта начнет осуществлять торги китайским юанем. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:54
2022-03-16T16:09
юань
экономика
биржа
белоруссия
в мире
китай
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МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Белорусская валютно-фондовая биржа сообщила, что с 18 марта начнет осуществлять торги китайским юанем."В целях расширения линейки доступных участникам торгов финансовых инструментов, с учетом поступательного развития белорусско-китайских отношений и роста использования во взаимной торговле национальных валют с 18 марта 2022 года ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" предоставляет возможность совершения в торговой системе биржи операций с китайским юанем", - говорится в сообщении на сайте биржи.Отмечается, что участникам торгов будет предоставлена возможность совершения валютно-обменных операций в режиме непрерывного двойного аукциона с расчетами в день заключения сделки по валютной паре китайский юань/белорусский рубль. Курс будет устанавливаться в белорусских рублях за 10 китайских юаней. Расчеты в китайских юанях по итогам торгов будут осуществляться через коммерческий банк-резидент Белоруссии.На сайте приводятся слова председателя правления биржи Андрея Аухимени, что "запуск биржевых торгов китайским юанем является одним из важнейших шагов в создании необходимой инфраструктуры для перевода внешнеторговых расчетов в национальные валюты Беларуси и Китая".В свою очередь в Национальном банке Белоруссии (центробанке) отметили, что возможность совершения операций с китайскими юанями в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" будет предоставлена в целях повышения эффективности использования национальных валют во внешнеэкономических расчетах за счет снижения издержек участников валютного рынка.Торги по валютной паре китайский юань/белорусский рубль будут проходить аналогично торгам основными валютами, включенными в корзину иностранных валют, - доллару, евро и российскому рублю.
https://ria.ru/20220315/neft-1778298282.html
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юань, экономика, биржа, белоруссия, в мире, китай
15:54 16.03.2022 (обновлено: 16:09 16.03.2022)
 
Белорусская биржа начнет осуществлять торги китайским юанем

Белорусская валютно-фондовая биржа с 18 марта начнет осуществлять торги китайским юанем

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкКитайские банкноты
Китайские банкноты - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Китайские банкноты
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МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Белорусская валютно-фондовая биржа сообщила, что с 18 марта начнет осуществлять торги китайским юанем.
"В целях расширения линейки доступных участникам торгов финансовых инструментов, с учетом поступательного развития белорусско-китайских отношений и роста использования во взаимной торговле национальных валют с 18 марта 2022 года ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" предоставляет возможность совершения в торговой системе биржи операций с китайским юанем", - говорится в сообщении на сайте биржи.
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Отмечается, что участникам торгов будет предоставлена возможность совершения валютно-обменных операций в режиме непрерывного двойного аукциона с расчетами в день заключения сделки по валютной паре китайский юань/белорусский рубль. Курс будет устанавливаться в белорусских рублях за 10 китайских юаней. Расчеты в китайских юанях по итогам торгов будут осуществляться через коммерческий банк-резидент Белоруссии.
На сайте приводятся слова председателя правления биржи Андрея Аухимени, что "запуск биржевых торгов китайским юанем является одним из важнейших шагов в создании необходимой инфраструктуры для перевода внешнеторговых расчетов в национальные валюты Беларуси и Китая".
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В свою очередь в Национальном банке Белоруссии (центробанке) отметили, что возможность совершения операций с китайскими юанями в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" будет предоставлена в целях повышения эффективности использования национальных валют во внешнеэкономических расчетах за счет снижения издержек участников валютного рынка.
Торги по валютной паре китайский юань/белорусский рубль будут проходить аналогично торгам основными валютами, включенными в корзину иностранных валют, - доллару, евро и российскому рублю.
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