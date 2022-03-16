https://ria.ru/20220316/yavorovskiy-1778538954.html
СМИ: НАТО не смогла связаться с Россией после удара по полигону Яворовский
СМИ: НАТО не смогла связаться с Россией после удара по полигону Яворовский - РИА Новости, 16.03.2022
СМИ: НАТО не смогла связаться с Россией после удара по полигону Яворовский
Высокопоставленные представители НАТО утверждают, что альянс безуспешно пытался связаться с Россией после авиаудара по военному полигону в Львовской области,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:24
2022-03-16T19:24
2022-03-16T19:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Высокопоставленные представители НАТО утверждают, что альянс безуспешно пытался связаться с Россией после авиаудара по военному полигону в Львовской области, сообщил телеканал CNN.Вооруженные силы России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 наемников и крупная партия иностранных вооружений, сообщало Минобороны РФ.Как утверждается в материале CNN, удар, нанесенный по объекту рядом с границей Польши, вызвал опасения НАТО относительно распространения конфликта на территорию входящей в нее страны. "Конечно, мы пытались установить с ними контакт. Но для связи требуется две стороны", - цитирует телеканал неназванного представителя НАТО, который выступал перед журналистами в штаб-квартире альянса.По данным телеканала, НАТО пыталась связаться с российской стороной с помощью горячей линии по урегулированию конфликтов и писем. У США и России есть отдельная горячая линия, которая уже прошла тестовые испытания, но еще не использовалась, отмечает телеканал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/naemniki-1778145239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы рф, нато, польша, европа, сша, донбасс, львовская область
19:24 16.03.2022 (обновлено: 19:52 16.03.2022)
СМИ: НАТО не смогла связаться с Россией после удара по полигону Яворовский
CNN: в НАТО заявили, что не смогли связаться с Россией после удара по полигону Яворовский