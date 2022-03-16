01:43 16.03.2022 (обновлено: 03:29 16.03.2022)
Худавердян покинет совет директоров и пост замгендиректора Яндекса
Тигран Худавердян покинет совет директоров и пост замгендиректора Yandex N.V.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУправляющий директор группы "Яндекс" Тигран Худавердян
Управляющий директор группы "Яндекс" Тигран Худавердян. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Тигран Худавердян в связи с санкционным давлением со стороны ЕС покидает совет директоров и пост заместителя гендира Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании. Об этом сообщается на сайте компании "Яндекс".
"Яндекс" объявляет о том, что Тигран Худавердян покидает совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании", — говорится в публикации.
Подчеркивается, что в компании есть сильная команда управленцев, опираясь на которых, совет директоров рассмотрит изменения в структуре руководства. Добавляется, что до 15 апреля обязанности гендира ООО "Яндекс" будет исполнять Елена Бунина.
По словам председателя совета директоров Yandex N.V. Джон Бойнтон, в компании удивлены, что ограничения ЕС коснулись Худавердяна. Он выразил сожаление, что его коллега больше не может занимать вверенную ему должность.
По информации компании, ни она, ни дочерние предприятия группы компаний не значатся в санкционных списках стран Запада.
Худавердян занял должность управляющего директора группы компаний "Яндекса" в 2019 году, 15 марта его назначили гендиректором "Яндекса" в России. Гендиром группы продолжает оставаться Аркадий Волож.
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