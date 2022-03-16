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Худавердян покинет совет директоров и пост замгендиректора Яндекса - РИА Новости, 16.03.2022
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Худавердян покинет совет директоров и пост замгендиректора Яндекса
Худавердян покинет совет директоров и пост замгендиректора Яндекса - РИА Новости, 16.03.2022
Худавердян покинет совет директоров и пост замгендиректора Яндекса
Тигран Худавердян в связи с санкционным давлением со стороны ЕС покидает совет директоров и пост заместителя гендира Yandex N.V., а также свои должности в... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T01:43
2022-03-16T03:29
общество
яндекс
москва
россия
тигран худавердян
владимир путин
аркадий волож
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Тигран Худавердян в связи с санкционным давлением со стороны ЕС покидает совет директоров и пост заместителя гендира Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании. Об этом сообщается на сайте компании "Яндекс".Подчеркивается, что в компании есть сильная команда управленцев, опираясь на которых, совет директоров рассмотрит изменения в структуре руководства. Добавляется, что до 15 апреля обязанности гендира ООО "Яндекс" будет исполнять Елена Бунина.По словам председателя совета директоров Yandex N.V. Джон Бойнтон, в компании удивлены, что ограничения ЕС коснулись Худавердяна. Он выразил сожаление, что его коллега больше не может занимать вверенную ему должность.По информации компании, ни она, ни дочерние предприятия группы компаний не значатся в санкционных списках стран Запада.Худавердян занял должность управляющего директора группы компаний "Яндекса" в 2019 году, 15 марта его назначили гендиректором "Яндекса" в России. Гендиром группы продолжает оставаться Аркадий Волож.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик ДНР и ЛНР и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета этих республик. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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общество, яндекс, москва, россия, тигран худавердян, владимир путин, аркадий волож, сша, евросоюз, в мире
01:43 16.03.2022 (обновлено: 03:29 16.03.2022)
 
Худавердян покинет совет директоров и пост замгендиректора Яндекса

Тигран Худавердян покинет совет директоров и пост замгендиректора Yandex N.V.

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУправляющий директор группы "Яндекс" Тигран Худавердян
Управляющий директор группы Яндекс Тигран Худавердян - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Управляющий директор группы "Яндекс" Тигран Худавердян. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Тигран Худавердян в связи с санкционным давлением со стороны ЕС покидает совет директоров и пост заместителя гендира Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании. Об этом сообщается на сайте компании "Яндекс".

"Яндекс" объявляет о том, что Тигран Худавердян покидает совет директоров и пост заместителя генерального директора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании", — говорится в публикации.

Подчеркивается, что в компании есть сильная команда управленцев, опираясь на которых, совет директоров рассмотрит изменения в структуре руководства. Добавляется, что до 15 апреля обязанности гендира ООО "Яндекс" будет исполнять Елена Бунина.
По словам председателя совета директоров Yandex N.V. Джон Бойнтон, в компании удивлены, что ограничения ЕС коснулись Худавердяна. Он выразил сожаление, что его коллега больше не может занимать вверенную ему должность.
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Худавердян занял должность управляющего директора группы компаний "Яндекса" в 2019 году, 15 марта его назначили гендиректором "Яндекса" в России. Гендиром группы продолжает оставаться Аркадий Волож.
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