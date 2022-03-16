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Врачи из Подмосковья начали получать выплаты на аренду жилья

Врачи из Подмосковья начали получать выплаты на аренду жилья - РИА Новости, 16.03.2022

Врачи из Подмосковья начали получать выплаты на аренду жилья

Врачам из Подмосковья с января этого года начали предоставлять выплату на аренду жилья. Средства уже назначили для 3,6 тысячи специалистов. Такое решение принял РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T20:07

2022-03-16T20:07

2022-03-16T20:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Врачам из Подмосковья с января этого года начали предоставлять выплату на аренду жилья. Средства уже назначили для 3,6 тысячи специалистов. Такое решение принял губернатор региона Андрей Воробьев. Об этом сообщил телеканал "360".Претендовать на деньги могут медицинские работники 18 специальностей, которые не имеют жилплощади на территории Подмосковья. Размер выплаты составляет 20 тысяч рублей ежемесячно. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова."Продолжаем работу по привлечению кадров. Для этого в регионе действует комплекс мер социальной поддержки", – заявила политик.При этом получить финансовую поддержку могут не только врачи, но и фельдшеры и медсестры.Подать заявку на получение средств можно с помощью портала "Госуслуги" Подмосковья. Сотрудники ведомства обработают запрос в течение десяти рабочих дней.

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московская область (подмосковье)