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Жители МО смогут оформить выплату по уходу за инвалидом онлайн - РИА Новости, 16.03.2022
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Жители МО смогут оформить выплату по уходу за инвалидом онлайн
Жители МО смогут оформить выплату по уходу за инвалидом онлайн - РИА Новости, 16.03.2022
Жители МО смогут оформить выплату по уходу за инвалидом онлайн
Жители Московской области теперь могут оформить заявку на получение ежемесячных выплат по уходу за инвалидом онлайн – на сайте "Госуслуги". Упрощение этой... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:43
2022-03-16T17:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Жители Московской области теперь могут оформить заявку на получение ежемесячных выплат по уходу за инвалидом онлайн – на сайте "Госуслуги". Упрощение этой процедуры – часть масштабного проекта "Социальное казначейство", сообщил телеканал "360".Об упрощении процедуры оформления выплат сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. "В Подмосковье оформить выплату по уходу за инвалидами стало намного проще и удобнее", – сказала она.Речь идет о ежемесячных выплатах в размере 25 тысяч рублей для тех, кто ухаживает за родственником с ограниченными возможностями. Раньше заявку на выплату нужно было подавать через МФЦ.
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московская область (подмосковье)
17:43 16.03.2022
 

Жители МО смогут оформить выплату по уходу за инвалидом онлайн

CC0 / / Помощь человеку с ограниченными возможностями
Помощь человеку с ограниченными возможностями - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
CC0 / /
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Жители Московской области теперь могут оформить заявку на получение ежемесячных выплат по уходу за инвалидом онлайн – на сайте "Госуслуги". Упрощение этой процедуры – часть масштабного проекта "Социальное казначейство", сообщил телеканал "360".
Об упрощении процедуры оформления выплат сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. "В Подмосковье оформить выплату по уходу за инвалидами стало намного проще и удобнее", – сказала она.
Речь идет о ежемесячных выплатах в размере 25 тысяч рублей для тех, кто ухаживает за родственником с ограниченными возможностями. Раньше заявку на выплату нужно было подавать через МФЦ.
 
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