https://ria.ru/20220316/vyplaty-1778506207.html

Жители МО смогут оформить выплату по уходу за инвалидом онлайн

Жители МО смогут оформить выплату по уходу за инвалидом онлайн - РИА Новости, 16.03.2022

Жители МО смогут оформить выплату по уходу за инвалидом онлайн

Жители Московской области теперь могут оформить заявку на получение ежемесячных выплат по уходу за инвалидом онлайн – на сайте "Госуслуги". Упрощение этой... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:43

2022-03-16T17:43

2022-03-16T17:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778503124_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e16330737bd8189013e3fca175f4b178.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Жители Московской области теперь могут оформить заявку на получение ежемесячных выплат по уходу за инвалидом онлайн – на сайте "Госуслуги". Упрощение этой процедуры – часть масштабного проекта "Социальное казначейство", сообщил телеканал "360".Об упрощении процедуры оформления выплат сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. "В Подмосковье оформить выплату по уходу за инвалидами стало намного проще и удобнее", – сказала она.Речь идет о ежемесячных выплатах в размере 25 тысяч рублей для тех, кто ухаживает за родственником с ограниченными возможностями. Раньше заявку на выплату нужно было подавать через МФЦ.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)