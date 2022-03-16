16:38 16.03.2022 (обновлено: 16:50 16.03.2022)
Властям Украины предложили вывести войска из Донбасса, заявил Путин
Путин: Украине предложили вывести войска из Донбасса, но она не захотела сделать этого
Военнослужащий ВСУ
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Киевским властям по разным каналам было предложено вывести свои войска из Донбасса, но они не захотели, заявил президент России Владимир Путин.
"В самом начале операции на Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели, но что же, это их решение", - сказал Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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