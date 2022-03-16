https://ria.ru/20220316/voyna-1778412753.html

ФСБ показала документы с данными об украинских командирах в батальонах СС

ФСБ показала документы с данными об украинских командирах в батальонах СС - РИА Новости, 16.03.2022

ФСБ показала документы с данными об украинских командирах в батальонах СС

Карательными батальонами 19-й латышской дивизии СС командовали украинцы, добровольно начавшие сотрудничество с нацистами - их руками было убито множество мирных РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:58

2022-03-16T11:58

2022-03-16T11:58

в мире

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151655/62/1516556266_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_67728b37239f7bd6687fedf45de738a1.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Карательными батальонами 19-й латышской дивизии СС командовали украинцы, добровольно начавшие сотрудничество с нацистами - их руками было убито множество мирных граждан, следует из рассекреченных документов УФСБ по Омской области, с которыми ознакомилось РИА Новости.По данным советской военной контрразведки "Смерш", украинцы Бугрым, Завалейчук и Онисенко, будучи в Красной Армии, но не желая защищать Родину, в разное время 1941 года добровольно сдались в плен к немцам и затем также добровольно поступили на службу в вермахт."Как отъявленные предатели советских военнослужащих немецким командованием были назначены на командные должности 50-го и 284-го полицейских батальонов 19-й латышской дивизии СС", - указывается в материалах дела.В частности, Бугрым после участия в карательных акциях с расстрелом мирных жителей в Витебской области был назначен немцами в июле 1943 года прямым командиром 284-го карательного батальона. Завалейчук и Онисенко также принимали активное участие в карательных акциях и получили командные должности.На допросах Бугрым после очной ставки с Завалейчуком рассказывал о своем участии в карательных акциях до назначения командиром батальона: "Мною лично, как помощником командира 3-го взвода 3-й роты, во время карательной экспедиции на партизан было расстреляно до 20 человек"."В Себежском районе, Калининской области, в Дриссинском и Освейском районах, Витебской области, за период февраль - апрель 1943 года нашим батальоном было сожжено более 200 деревень", - также сообщал каратель.Он показал, что население сожженных деревень сгонялось в дома, затем они поджигались, всех кто пытался выскочить, расстреливали."Таким образом, нами было заживо сожжено до 100 человек мирных граждан, детей, женщин и стариков", - следует из материалов допроса Бугрым.Другой каратель Завалейчук на допросах сообщил, что и во время боев с партизанами в Себеже они обнаружили в лесах много гражданского населения, прятавшегося от нацистов. В основном они были угнаны в Латвию, их ценности и личные вещи перешли к полицаям."Некоторая часть населения, скрывавшегося в лесах, нами подверглась расстрелам и сожжению. Я лично видел несколько шалашей сожженных граждан, где были женщины, старики, дети и даже грудные младенцы", - показывал на допросах украинский коллаборационист.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220316/voyna-1778405046.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ссср