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Атаки на Путина идут с целью разрушить Россию, заявил Володин - РИА Новости, 17.03.2022
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Атаки на Путина идут с целью разрушить Россию, заявил Володин
Атаки на Путина идут с целью разрушить Россию, заявил Володин - РИА Новости, 17.03.2022
Атаки на Путина идут с целью разрушить Россию, заявил Володин
Всем стало очевидно, что атаки на президента РФ Владимира Путина идут с одной целью — разрушить Россию, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-16T23:50
2022-03-17T01:07
россия
украина
в мире
вячеслав володин
владимир путин
москва
линдси грэм
джо байден
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Всем стало очевидно, что атаки на президента РФ Владимира Путина идут с одной целью — разрушить Россию, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин."Как оказалось, вы совсем не знаете народ нашей страны", — добавил он, обращаясь к авторам резких высказываний в адрес российского лидера.Президент США Джо Байден ранее заявил, что считает российского лидера "военным преступником". Также сенат США в среду единогласно принял резолюцию, осуждающую российское руководство за спецоперацию на Украине. Документ внес республиканец Линдси Грэм, который предлагал осудить "продолжающиеся насилие, военные преступления и преступления против человечества и систематические нарушения прав, продолжающиеся со стороны российских Вооруженных сил, военного командования президента Путина, по приказу президента Владимира Путина".Сенаторы также высказались в пользу усилий правительства США и стран-союзников по "привлечению президента Владимира Путина, российского Совета безопасности, Вооруженных сил и командования к ответственности за их поддержку продолжающегося насилия". Резолюция сената не имеет законодательной силы и не накладывает на исполнительную власть никаких обязательств.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/biden-1778572207.html
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россия, украина, в мире, вячеслав володин, владимир путин, москва, линдси грэм, джо байден, сша, вооруженные силы рф
23:50 16.03.2022 (обновлено: 01:07 17.03.2022)
 
Атаки на Путина идут с целью разрушить Россию, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: атаки Запада на Путина идут с целью разрушить Россию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Всем стало очевидно, что атаки на президента РФ Владимира Путина идут с одной целью — разрушить Россию, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Всем стало очевидно: атаки на Путина идут с одной целью — разрушить Россию", — написал Володин.

"Как оказалось, вы совсем не знаете народ нашей страны", — добавил он, обращаясь к авторам резких высказываний в адрес российского лидера.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что считает российского лидера "военным преступником". Также сенат США в среду единогласно принял резолюцию, осуждающую российское руководство за спецоперацию на Украине. Документ внес республиканец Линдси Грэм, который предлагал осудить "продолжающиеся насилие, военные преступления и преступления против человечества и систематические нарушения прав, продолжающиеся со стороны российских Вооруженных сил, военного командования президента Путина, по приказу президента Владимира Путина".
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Байден понимает, что ему отвечать за ситуацию на Украине, заявил Володин
Сенаторы также высказались в пользу усилий правительства США и стран-союзников по "привлечению президента Владимира Путина, российского Совета безопасности, Вооруженных сил и командования к ответственности за их поддержку продолжающегося насилия". Резолюция сената не имеет законодательной силы и не накладывает на исполнительную власть никаких обязательств.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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РоссияУкраинаВ миреВячеслав ВолодинВладимир ПутинМоскваЛиндси ГрэмДжо БайденСШАВооруженные силы РФ
 
 
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