https://ria.ru/20220316/volodin-1778571051.html

Атаки на Путина идут с целью разрушить Россию, заявил Володин

Атаки на Путина идут с целью разрушить Россию, заявил Володин - РИА Новости, 17.03.2022

Атаки на Путина идут с целью разрушить Россию, заявил Володин

Всем стало очевидно, что атаки на президента РФ Владимира Путина идут с одной целью — разрушить Россию, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-16T23:50

2022-03-16T23:50

2022-03-17T01:07

россия

украина

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вячеслав володин

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Всем стало очевидно, что атаки на президента РФ Владимира Путина идут с одной целью — разрушить Россию, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин."Как оказалось, вы совсем не знаете народ нашей страны", — добавил он, обращаясь к авторам резких высказываний в адрес российского лидера.Президент США Джо Байден ранее заявил, что считает российского лидера "военным преступником". Также сенат США в среду единогласно принял резолюцию, осуждающую российское руководство за спецоперацию на Украине. Документ внес республиканец Линдси Грэм, который предлагал осудить "продолжающиеся насилие, военные преступления и преступления против человечества и систематические нарушения прав, продолжающиеся со стороны российских Вооруженных сил, военного командования президента Путина, по приказу президента Владимира Путина".Сенаторы также высказались в пользу усилий правительства США и стран-союзников по "привлечению президента Владимира Путина, российского Совета безопасности, Вооруженных сил и командования к ответственности за их поддержку продолжающегося насилия". Резолюция сената не имеет законодательной силы и не накладывает на исполнительную власть никаких обязательств.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/biden-1778572207.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

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