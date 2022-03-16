09:09 16.03.2022 (обновлено: 09:57 16.03.2022)
Без России Совету Европы будет нечем заняться, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал Совету Европы самораспуститься
Зимняя сессия ПАСЕ
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Совет Европы утрачивает свой смысл, так как все последнее время он посвятил критике России и давлению на нее, без Москвы организации нечем будет заняться, поэтому остался один выход — самораспуститься, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Совет Европы утрачивает свой смысл. Всё последнее время он посвятил России, ее критике, осуждениям, давлению, обращениям и резолюциям. Без нашей страны коллегам из Совета Европы нечем будет заняться. Остается один выход — самораспуститься", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер ГД отметил, что ожидания от вступления 28 февраля 1996 года России в Совет Европы были большими: приверженность демократическим идеалам и принципам, гармонизация законодательств стран-участниц, равноправный диалог суверенных государств, "но они не оправдались".
"Все эти годы мы стремились вести диалог. Нас не слышали. Совет Европы исповедовал принципы одностороннего движения и двойных стандартов", - добавил он.
По его словам, в этих условиях диалог с "глухим Западом" стал бессмысленным. "Наша страна уведомила Совет Европы о выходе из организации. Правильное решение", - сказал Володин.
Также политик подчеркнул, что Россия, покидая Совет Европы, будет больше внимания уделять двусторонним отношениям, планируется продолжить диалог с национальными парламентами. "Мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества", - заключил он.
Парламентская ассамблея СЕ ранее проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать выхода России из организации. За проект заключения проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, против - никто, трое - воздержались.
До этого вице-спикер Госдумы, глава российской делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что решение о выходе России из Совета Европы уже принято, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю организации. Также, как отметил после этого председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, при выходе из СЕ Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека.
Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, как сообщалось, уже получила уведомление от России о выходе из организации.