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"ВКонтакте" зафиксировала рекорд по просмотрам в сервисе "Клипы" - РИА Новости, 16.03.2022
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"ВКонтакте" зафиксировала рекорд по просмотрам в сервисе "Клипы"
"ВКонтакте" зафиксировала рекорд по просмотрам в сервисе "Клипы" - РИА Новости, 16.03.2022
"ВКонтакте" зафиксировала рекорд по просмотрам в сервисе "Клипы"
Пользователи социальной сети "ВКонтакте" 14 марта установили рекорд по суточным просмотрам в сервисе компании "Клипы", ролики в этот день были просмотрены более РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:11
2022-03-16T13:12
вконтакте
общество
технологии
россия
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
tiktok
социальные сети
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" 14 марта установили рекорд по суточным просмотрам в сервисе компании "Клипы", ролики в этот день были просмотрены более 715 миллионов раз, также в 2 раза выросли просмотры историй в соцсети, сообщает компания."Платформа коротких вертикальных видео от "ВКонтакте" ("Клипы" - ред.) отмечает стремительный рост интереса пользователей -14 марта соцсеть установила несколько рекордов активности. За сутки пользователи посмотрели ролики более 715 миллионов раз - это на 19% больше предыдущего рекорда за 10 марта. Пользователи активно не только смотрят, но и размещают контент: авторы опубликовали на платформе в 10 раз больше клипов, чем в среднем за предыдущий месяц", - говорится в сообщении.По сообщению компании, растет интерес и к историям в социальной сети. 14 марта было опубликовано на 95% больше историй, чем неделей ранее, количество их авторов увеличилось на 71%, а просмотры выросли более чем в 2,3 раза."Также более чем в 4 раза (на 369%) увеличилось количество созданных за 7 дней сообществ (по сравнению со средним недельным показателем)", - добавили в компании.В начале марта Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. В этот же день президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).В понедельник Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян.
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вконтакте, общество, технологии, россия, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), tiktok, социальные сети
13:11 16.03.2022 (обновлено: 13:12 16.03.2022)
 
"ВКонтакте" зафиксировала рекорд по просмотрам в сервисе "Клипы"

Пользователи "ВКонтакте" установили рекорд по суточным просмотрам в сервисе "Клипы"

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" 14 марта установили рекорд по суточным просмотрам в сервисе компании "Клипы", ролики в этот день были просмотрены более 715 миллионов раз, также в 2 раза выросли просмотры историй в соцсети, сообщает компания.
"Платформа коротких вертикальных видео от "ВКонтакте" ("Клипы" - ред.) отмечает стремительный рост интереса пользователей -14 марта соцсеть установила несколько рекордов активности. За сутки пользователи посмотрели ролики более 715 миллионов раз - это на 19% больше предыдущего рекорда за 10 марта. Пользователи активно не только смотрят, но и размещают контент: авторы опубликовали на платформе в 10 раз больше клипов, чем в среднем за предыдущий месяц", - говорится в сообщении.
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По сообщению компании, растет интерес и к историям в социальной сети. 14 марта было опубликовано на 95% больше историй, чем неделей ранее, количество их авторов увеличилось на 71%, а просмотры выросли более чем в 2,3 раза.
"Также более чем в 4 раза (на 369%) увеличилось количество созданных за 7 дней сообществ (по сравнению со средним недельным показателем)", - добавили в компании.
В начале марта Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. В этот же день президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).
В понедельник Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян.
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