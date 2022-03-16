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Союз журналистов Кубы раскритиковал запрет на вещание в ЕС Sputnik и RT

Союз журналистов Кубы раскритиковал запрет на вещание в ЕС Sputnik и RT - РИА Новости, 16.03.2022

Союз журналистов Кубы раскритиковал запрет на вещание в ЕС Sputnik и RT

Запрет на вещание в Евросоюзе Sputnik и RT - это проявление "бесстыдства", но этот рецепт уже известен, считает первый вице-президент союза журналистов Кубы... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T23:13

2022-03-16T23:13

2022-03-16T23:13

в мире

еврокомиссия

европарламент

евросоюз

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россия

тереза рибейру

урсула фон дер ляйен

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ГАВАНА, 16 мар - РИА Новости. Запрет на вещание в Евросоюзе Sputnik и RT - это проявление "бесстыдства", но этот рецепт уже известен, считает первый вице-президент союза журналистов Кубы Роза Мириам Элисальде."Все это было применено по отношению к нам и применяется против правительств региона, бросивших вызов власти Вашингтона", - добавила она.Ранее постпреды стран Евросоюза одобрили запрет на вещание в ЕС Sputnik и RT. Это решение осудили во многих зарубежных СМИ.Ранее о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией по демилитаризации Украины. В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. Позже стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент РоссииСитуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, еврокомиссия, европарламент, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, тереза рибейру, урсула фон дер ляйен, телеканал rt, sputnik, куба