Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220316/vaktsina-1778504207.html
ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V"
ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 16.03.2022
ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V"
Всемирная организация здравоохранения временно приостановила оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за технических сложностей, вызванных... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:38
2022-03-16T17:54
распространение коронавируса
россия
воз
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768733346_0:192:2790:1761_1920x0_80_0_0_407359ef58abc2975a37f2d6fd25be51.jpg
ЖЕНЕВА, 16 мар – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения временно приостановила оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за технических сложностей, вызванных санкционными ограничениями, новая дата визита в Россию будет определена как только станет возможно, заявила на брифинге в среду помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.По словам Симао, оценка российской вакцины, а также инспекции на производстве пострадали из-за ситуации на Украине, а также ограниченных из-за санкций, возможностей перелета и финансовых возможностей, включая работу кредитных карт и других технических проблем."Это обсуждалось с российским заявителем. Новая дата будет определена, как только станет возможным", - добавила Симао.
https://ria.ru/20220316/omikron-1778385749.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768733346_67:0:2547:1860_1920x0_80_0_0_f13e6c64a2252023b0b20b4f515d75a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, воз, здоровье - общество, общество
17:38 16.03.2022 (обновлено: 17:54 16.03.2022)
 
ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V"

ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V" из-за технических сложностей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 мар – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения временно приостановила оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за технических сложностей, вызванных санкционными ограничениями, новая дата визита в Россию будет определена как только станет возможно, заявила на брифинге в среду помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.
"Да, мы должны были поехать и провести инспекции в России 7 марта. Но эти инспекции отложены на более позднюю дату", - сказала она.
По словам Симао, оценка российской вакцины, а также инспекции на производстве пострадали из-за ситуации на Украине, а также ограниченных из-за санкций, возможностей перелета и финансовых возможностей, включая работу кредитных карт и других технических проблем.
"Это обсуждалось с российским заявителем. Новая дата будет определена, как только станет возможным", - добавила Симао.
Медицинские работники оказывает помощь пациенту в госпитале для лечения больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 09:38Распространение коронавируса
Мурашко рассказал, как защититься от заражения "стелс-омикроном"
 
Распространение коронавирусаРоссияВОЗЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала