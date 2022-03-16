https://ria.ru/20220316/vaktsina-1778504207.html

ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V"

ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 16.03.2022

ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения временно приостановила оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за технических сложностей, вызванных... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:38

2022-03-16T17:38

2022-03-16T17:54

распространение коронавируса

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ЖЕНЕВА, 16 мар – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения временно приостановила оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за технических сложностей, вызванных санкционными ограничениями, новая дата визита в Россию будет определена как только станет возможно, заявила на брифинге в среду помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.По словам Симао, оценка российской вакцины, а также инспекции на производстве пострадали из-за ситуации на Украине, а также ограниченных из-за санкций, возможностей перелета и финансовых возможностей, включая работу кредитных карт и других технических проблем."Это обсуждалось с российским заявителем. Новая дата будет определена, как только станет возможным", - добавила Симао.

https://ria.ru/20220316/omikron-1778385749.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, воз, здоровье - общество, общество