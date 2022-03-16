17:38 16.03.2022 (обновлено: 17:54 16.03.2022)
ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V"
ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V" из-за технических сложностей
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
ЖЕНЕВА, 16 мар – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения временно приостановила оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за технических сложностей, вызванных санкционными ограничениями, новая дата визита в Россию будет определена как только станет возможно, заявила на брифинге в среду помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.
"Да, мы должны были поехать и провести инспекции в России 7 марта. Но эти инспекции отложены на более позднюю дату", - сказала она.
По словам Симао, оценка российской вакцины, а также инспекции на производстве пострадали из-за ситуации на Украине, а также ограниченных из-за санкций, возможностей перелета и финансовых возможностей, включая работу кредитных карт и других технических проблем.
"Это обсуждалось с российским заявителем. Новая дата будет определена, как только станет возможным", - добавила Симао.