https://ria.ru/20220316/uvolnenie-1778454856.html

Минтруд: многие компании, приостановив работу, не уволили сотрудников

Минтруд: многие компании, приостановив работу, не уволили сотрудников - РИА Новости, 16.03.2022

Минтруд: многие компании, приостановив работу, не уволили сотрудников

Многие компании приостановили работу, но не допускают прямого высвобождения работников, заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:01

2022-03-16T15:01

2022-03-16T15:01

общество

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Многие компании приостановили работу, но не допускают прямого высвобождения работников, заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.Она добавила, что проработанный правительством пакет мер позволит поддержать такие предприятия.Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что первый пакет мер по сохранению занятости и поддержке компаний, перестраивающих работу, может быть принят до конца недели.

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)