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Минтруд: многие компании, приостановив работу, не уволили сотрудников - РИА Новости, 16.03.2022
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Минтруд: многие компании, приостановив работу, не уволили сотрудников
Минтруд: многие компании, приостановив работу, не уволили сотрудников - РИА Новости, 16.03.2022
Минтруд: многие компании, приостановив работу, не уволили сотрудников
Многие компании приостановили работу, но не допускают прямого высвобождения работников, заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:01
2022-03-16T15:01
общество
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Многие компании приостановили работу, но не допускают прямого высвобождения работников, заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.Она добавила, что проработанный правительством пакет мер позволит поддержать такие предприятия.Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что первый пакет мер по сохранению занятости и поддержке компаний, перестраивающих работу, может быть принят до конца недели.
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Ольга Филиппова
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общество, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
15:01 16.03.2022
 
Минтруд: многие компании, приостановив работу, не уволили сотрудников

Замглавы Минтруда Баталина: многие компании, приостановив работу, не уволили сотрудников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Многие компании приостановили работу, но не допускают прямого высвобождения работников, заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
"Мы видим, что, действительно, в основном предприятия заявляют пока о простое, многие компании приостановили работу, взяли паузу для перенастройки процессов, о которых я говорила, но не допускают прямого высвобождения работников", - сказала Баталина на расширенном заседании Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.
Она добавила, что проработанный правительством пакет мер позволит поддержать такие предприятия.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что первый пакет мер по сохранению занятости и поддержке компаний, перестраивающих работу, может быть принят до конца недели.
 
ОбществоАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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