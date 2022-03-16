Минтруд: многие компании, приостановив работу, не уволили сотрудников
Замглавы Минтруда Баталина: многие компании, приостановив работу, не уволили сотрудников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Многие компании приостановили работу, но не допускают прямого высвобождения работников, заявила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
"Мы видим, что, действительно, в основном предприятия заявляют пока о простое, многие компании приостановили работу, взяли паузу для перенастройки процессов, о которых я говорила, но не допускают прямого высвобождения работников", - сказала Баталина на расширенном заседании Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.
Она добавила, что проработанный правительством пакет мер позволит поддержать такие предприятия.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что первый пакет мер по сохранению занятости и поддержке компаний, перестраивающих работу, может быть принят до конца недели.