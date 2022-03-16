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В Киеве прокомментировали сообщения о плане урегулирования на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778547149.html
В Киеве прокомментировали сообщения о плане урегулирования на Украине
В Киеве прокомментировали сообщения о плане урегулирования на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
В Киеве прокомментировали сообщения о плане урегулирования на Украине
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что план урегулирования, который был описан в статье издания Financial Times, не представляет... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T20:09
2022-03-16T20:22
киев
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
сша
россия
украина
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что план урегулирования, который был описан в статье издания Financial Times, не представляет позицию Киева.Ранее британская газета Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что делегации России и Украины подготовили план для завершения конфликта, который включает 15 пунктов, в том числе прекращение огня и вывод российских войск при условии нейтралитета Киева и сокращения украинских вооруженных сил. План также подразумевает отказ Украины от вступления в НАТО и должен гарантировать, что Украина не будет размещать военные базы других государств в обмен на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция, отмечалось в статье."FT опубликовала черновик (плана по урегулированию - ред.), который представляет позицию российской стороны. Ничего более. У украинской стороны свои позиции. Единственное, что мы можем подтвердить на данный момент, -это прекращение огня, вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран", - написал Подоляк в Twitter.В среду глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил, что на переговорах обсуждается сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация страны, а также целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии. По его словам, украинская сторона предлагает "австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что идея о создании на Украине по примеру Австрии или Швеции демилитаризованной страны с собственной армией может рассматриваться как компромисс. Также Песков после публикации в СМИ информации о подготовке Россией и Украиной плана урегулирования сообщил, что в Кремле считают преждевременным раскрывать какие-либо наборы договоренностей.В понедельник Россия и Украина запустили очередной раунд переговоров, на этот раз он прошел в формате видеоконференции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778474741.html
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киев
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киев, в мире, сша, россия, украина
20:09 16.03.2022 (обновлено: 20:22 16.03.2022)
 
В Киеве прокомментировали сообщения о плане урегулирования на Украине

Офис Зеленского: план урегулирования на Украине не представляет позицию Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что план урегулирования, который был описан в статье издания Financial Times, не представляет позицию Киева.
Ранее британская газета Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что делегации России и Украины подготовили план для завершения конфликта, который включает 15 пунктов, в том числе прекращение огня и вывод российских войск при условии нейтралитета Киева и сокращения украинских вооруженных сил. План также подразумевает отказ Украины от вступления в НАТО и должен гарантировать, что Украина не будет размещать военные базы других государств в обмен на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция, отмечалось в статье.
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"FT опубликовала черновик (плана по урегулированию - ред.), который представляет позицию российской стороны. Ничего более. У украинской стороны свои позиции. Единственное, что мы можем подтвердить на данный момент, -это прекращение огня, вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран", - написал Подоляк в Twitter.
В среду глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил, что на переговорах обсуждается сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация страны, а также целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии. По его словам, украинская сторона предлагает "австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что идея о создании на Украине по примеру Австрии или Швеции демилитаризованной страны с собственной армией может рассматриваться как компромисс. Также Песков после публикации в СМИ информации о подготовке Россией и Украиной плана урегулирования сообщил, что в Кремле считают преждевременным раскрывать какие-либо наборы договоренностей.
В понедельник Россия и Украина запустили очередной раунд переговоров, на этот раз он прошел в формате видеоконференции.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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