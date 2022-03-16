СК возбудит дело из-за выдвинутых на Украине обвинений Рогозину
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за выдвинутых на Украине обвинений Рогозину
© Фото : СК РФПредседатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности на Украине главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По информации следствия, генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинение Рогозину "в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны".
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Украины, принявших решение о возбуждении уголовного дела в отношении директора государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрия Олеговича Рогозина", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело возбудят за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
Ранее в поддержку спецоперации России на Украине Рогозин переименовал свой личный Telegram-канал, назвав его Рогоzин. Позднее он сообщил об акциях в поддержку президента Владимира Путина и Вооруженных сил России в городе и на космодроме Байконур. Аналогичная акция прошла и на предприятии "Роскосмоса" - производителе ракет "Протон" и "Ангара" Центре имени Хруничева.
Рогозин также рассказывал о том, что на "мове" даже в Киеве никто никогда не разговаривал, но националистическая власть "переделывает жизнь" на Украине. Украинскую власть гендиректор "Роскосмоса" ранее назвал "марионетками и проститутками у американцев и вообще у англосаксов".
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