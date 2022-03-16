https://ria.ru/20220316/ukraina-1778465965.html

В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранили трех человек

В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранили трех человек - РИА Новости, 16.03.2022

В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранили трех человек

Три мирных жителя ранены в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:48

2022-03-16T15:48

2022-03-16T15:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрелов ВФУ трех мирных жителей с ранее освобожденных НМ (Народной милицией - ред.) ДНР территорий", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным представительства, ранения получили женщина 1947 года рождения и двое мужчин 1963 и 1976 годов рождения. Все пострадавшие были госпитализированы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778431722.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, признание днр и лнр в россии