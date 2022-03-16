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В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранили трех человек - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778465965.html
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранили трех человек
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранили трех человек - РИА Новости, 16.03.2022
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранили трех человек
Три мирных жителя ранены в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:48
2022-03-16T15:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрелов ВФУ трех мирных жителей с ранее освобожденных НМ (Народной милицией - ред.) ДНР территорий", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным представительства, ранения получили женщина 1947 года рождения и двое мужчин 1963 и 1976 годов рождения. Все пострадавшие были госпитализированы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778431722.html
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в мире, украина, признание днр и лнр в россии
15:48 16.03.2022 (обновлено: 15:57 16.03.2022)
 
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранили трех человек

Представительство ДНР в СЦКК: трех мирных жителей ранили при обстреле со стороны ВСУ

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии от минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрелов ВФУ трех мирных жителей с ранее освобожденных НМ (Народной милицией - ред.) ДНР территорий", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным представительства, ранения получили женщина 1947 года рождения и двое мужчин 1963 и 1976 годов рождения. Все пострадавшие были госпитализированы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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