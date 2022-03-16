https://ria.ru/20220316/ukraina-1778451565.html

Сдавшийся украинский военный рассказал, как его приняли в России

Сдавшийся украинский военный рассказал, как его приняли в России - РИА Новости, 16.03.2022

Сдавшийся украинский военный рассказал, как его приняли в России

Сдавшийся военный украинской бригады, дислоцированной в Мелитополе, Олег Игнатов рассказал, что в России к нему отнеслись очень деликатно, человечно -... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:44

2022-03-16T14:44

2022-03-16T14:44

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сдавшийся военный украинской бригады, дислоцированной в Мелитополе, Олег Игнатов рассказал, что в России к нему отнеслись очень деликатно, человечно - накормили, не били; это, по его словам, не имеет ничего общего с тем, о чем говорят в СМИ Украины.Видео опроса обнародовано ФСБ России. Игнатов - бывший контрактник-рядовой 25-й транспортной авиационной бригады украинских войск (часть А3840) в Мелитополе (Запорожская область). Он сам прибыл с территории Украины в крымский пункт пропуска Джанкой."Я ехал в Симферополь. При пересечении границы я уточнил, что я - военнослужащий збройных (вооруженных - ред.) сил, рассказал полностью ситуацию, как нас бросили офицеры", - заявил Игнатов.По его словам, к нему отнеслись "очень деликатно". "Никто меня не бил, не обижал. Покормили", - добавил Игнатов."Это не те люди, которых показывают в украинских новостях, что они звери. Они действительно человечно ко мне отнеслись", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220315/plennye-1778206336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, мелитополь, джанкой, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)