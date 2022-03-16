Сдавшийся украинский военный рассказал, как его приняли в России
Сдавшийся украинский военный рассказал, что в России к нему отнеслись очень человечно
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПустые помещения на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
Пустые помещения на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сдавшийся военный украинской бригады, дислоцированной в Мелитополе, Олег Игнатов рассказал, что в России к нему отнеслись очень деликатно, человечно - накормили, не били; это, по его словам, не имеет ничего общего с тем, о чем говорят в СМИ Украины.
Видео опроса обнародовано ФСБ России. Игнатов - бывший контрактник-рядовой 25-й транспортной авиационной бригады украинских войск (часть А3840) в Мелитополе (Запорожская область). Он сам прибыл с территории Украины в крымский пункт пропуска Джанкой.
"Я ехал в Симферополь. При пересечении границы я уточнил, что я - военнослужащий збройных (вооруженных - ред.) сил, рассказал полностью ситуацию, как нас бросили офицеры", - заявил Игнатов.
По его словам, к нему отнеслись "очень деликатно". "Никто меня не бил, не обижал. Покормили", - добавил Игнатов.
"Это не те люди, которых показывают в украинских новостях, что они звери. Они действительно человечно ко мне отнеслись", - подчеркнул он.