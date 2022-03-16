Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры уничтожения ракетно-артиллерийских складов ВСУ - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778447723.html
Минобороны показало кадры уничтожения ракетно-артиллерийских складов ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения ракетно-артиллерийских складов ВСУ - РИА Новости, 16.03.2022
Минобороны показало кадры уничтожения ракетно-артиллерийских складов ВСУ
Российское Минобороны опубликовало кадры, запечатлевшие уничтожение ракетно-артиллерийских складов на Украине. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:22
2022-03-16T18:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778452089_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_616d4b90394445cd89fe6dc6f3d43e4a.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало кадры, запечатлевшие уничтожение ракетно-артиллерийских складов на Украине."Удар по ракетно-артиллерийским складам ВСУ был нанесен высокоточным ракетным комплексом Вооруженных сил России. В результате точного попадания и детонации хранящихся в наземных и подземных ангарах боеприпасов склад был полностью уничтожен", — сказали в ведомстве.На видеозаписи демонстрируются здания складов, которые последовательно поражаются ракетами.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778393935.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры уничтожения ракетно-артиллерийских складов Украины
Кадры уничтожения ракетно-артиллерийских складов Украины высокоточным ударом: видео Минобороны РФ
2022-03-16T14:22
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778452089_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_522549e881da693747a732776249a050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, признание днр и лнр в россии, украина
14:22 16.03.2022 (обновлено: 18:58 16.03.2022)
 
Минобороны показало кадры уничтожения ракетно-артиллерийских складов ВСУ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения ракетно-артиллерийских складов Украины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало кадры, запечатлевшие уничтожение ракетно-артиллерийских складов на Украине.
"Удар по ракетно-артиллерийским складам ВСУ был нанесен высокоточным ракетным комплексом Вооруженных сил России. В результате точного попадания и детонации хранящихся в наземных и подземных ангарах боеприпасов склад был полностью уничтожен", — сказали в ведомстве.
На видеозаписи демонстрируются здания складов, которые последовательно поражаются ракетами.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 10:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин сообщил о добровольцах из США, желающих воевать на стороне Донбасса
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала