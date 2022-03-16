https://ria.ru/20220316/ukraina-1778447723.html

Минобороны показало кадры уничтожения ракетно-артиллерийских складов ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения ракетно-артиллерийских складов ВСУ - РИА Новости, 16.03.2022

Минобороны показало кадры уничтожения ракетно-артиллерийских складов ВСУ

Российское Минобороны опубликовало кадры, запечатлевшие уничтожение ракетно-артиллерийских складов на Украине. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:22

2022-03-16T14:22

2022-03-16T18:58

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало кадры, запечатлевшие уничтожение ракетно-артиллерийских складов на Украине."Удар по ракетно-артиллерийским складам ВСУ был нанесен высокоточным ракетным комплексом Вооруженных сил России. В результате точного попадания и детонации хранящихся в наземных и подземных ангарах боеприпасов склад был полностью уничтожен", — сказали в ведомстве.На видеозаписи демонстрируются здания складов, которые последовательно поражаются ракетами.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778393935.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения ракетно-артиллерийских складов Украины Кадры уничтожения ракетно-артиллерийских складов Украины высокоточным ударом: видео Минобороны РФ 2022-03-16T14:22 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, украина