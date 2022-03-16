https://ria.ru/20220316/ukraina-1778439926.html

В офисе Зеленского хотят "мощный пул союзников" с гарантиями безопасности

В офисе Зеленского хотят "мощный пул союзников" с гарантиями безопасности - РИА Новости, 16.03.2022

В офисе Зеленского хотят "мощный пул союзников" с гарантиями безопасности

Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил, что Украина хочет иметь мощный пул... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:49

2022-03-16T13:49

2022-03-16T14:17

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил, что Украина хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности."Сегодня Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности", - написал в Telegram-канале Подоляк.По его словам, Украине нужны абсолютные гарантии безопасности, действенные, а не протокольные или "будапештские". "А это означает, что подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня. Но принимают активное участие на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают нам немедленные поставки необходимого объёма оружия. И, во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жёсткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто", - добавил Подоляк.В понедельник Россия и Украина запустили очередной раунд переговоров, на этот раз он прошел в формате видеоконференции. В переговорах была взята пауза, они продолжились уже 15 марта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/peregovory-1777976442.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778415638.html

https://ria.ru/20220312/garantii-1777848492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, киев, ситуация в днр и лнр