13:49 16.03.2022 (обновлено: 14:17 16.03.2022)
В офисе Зеленского хотят "мощный пул союзников" с гарантиями безопасности
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина хочет мощный пул союзников и гарантии
Вид на центр Киева. 25 февраля 2022
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил, что Украина хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.
"Сегодня Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности", - написал в Telegram-канале Подоляк.
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По его словам, Украине нужны абсолютные гарантии безопасности, действенные, а не протокольные или "будапештские". "А это означает, что подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня. Но принимают активное участие на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают нам немедленные поставки необходимого объёма оружия. И, во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жёсткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто", - добавил Подоляк.
В понедельник Россия и Украина запустили очередной раунд переговоров, на этот раз он прошел в формате видеоконференции. В переговорах была взята пауза, они продолжились уже 15 марта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.