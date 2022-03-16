https://ria.ru/20220316/ukraina-1778429810.html

Кто толкает США "подлить масла" в украинский кризис

Американский политик обвинил США в эскалации кризиса на Украине - РИА Новости, 16.03.2022

Кто толкает США "подлить масла" в украинский кризис

воинственная риторика свидетельствует о том, что власти США не стремятся к прекращению огня между Москвой и Киевом, заявил американский политик, экс-кандидат в... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:11

2022-03-16T13:11

2022-03-16T13:11

в мире

сша

барак обама

энтони блинкен

виктория нуланд

рон пол

украина

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Господствующая в Вашингтоне воинственная риторика свидетельствует о том, что власти США не стремятся к прекращению огня между Москвой и Киевом, заявил американский политик, экс-кандидат в президенты Рон Пол на своем сайте.По словам конгрессмена, многое из происходящего восходит к периоду правления администрации Барака Обамы, когда чиновники Госдепа, а именно, Виктория Нуланд и Энтони Блинкен, реализовали свержение власти в Киеве в 2014 году.Новые власти начали требовать принятия Украины в НАТО, в результате чего США оказались на пути к конфликту с Россией, добавил Пол.Политик напомнил, что в настоящее время Нуланд и Блинкен занимают высокие посты в правительстве и продолжают продвигать свою политику.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/medinskiy-1778422723.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778125324.html

сша

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, барак обама, энтони блинкен, виктория нуланд, рон пол, украина, россия, конгресс сша, нато