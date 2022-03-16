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Американский политик обвинил США в эскалации кризиса на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
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Кто толкает США "подлить масла" в украинский кризис
Американский политик обвинил США в эскалации кризиса на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Кто толкает США "подлить масла" в украинский кризис
воинственная риторика свидетельствует о том, что власти США не стремятся к прекращению огня между Москвой и Киевом, заявил американский политик, экс-кандидат в... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:11
2022-03-16T13:11
в мире
сша
барак обама
энтони блинкен
виктория нуланд
рон пол
украина
россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Господствующая в Вашингтоне воинственная риторика свидетельствует о том, что власти США не стремятся к прекращению огня между Москвой и Киевом, заявил американский политик, экс-кандидат в президенты Рон Пол на своем сайте.По словам конгрессмена, многое из происходящего восходит к периоду правления администрации Барака Обамы, когда чиновники Госдепа, а именно, Виктория Нуланд и Энтони Блинкен, реализовали свержение власти в Киеве в 2014 году.Новые власти начали требовать принятия Украины в НАТО, в результате чего США оказались на пути к конфликту с Россией, добавил Пол.Политик напомнил, что в настоящее время Нуланд и Блинкен занимают высокие посты в правительстве и продолжают продвигать свою политику.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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в мире, сша, барак обама, энтони блинкен, виктория нуланд, рон пол, украина, россия, конгресс сша, нато
13:11 16.03.2022
 
Американский политик обвинил США в эскалации кризиса на Украине

Американский политик Пол обвинил Нуланд и Блинкена в стремлении затянуть украинский кризис

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Julio Cortez
Капитолий
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Господствующая в Вашингтоне воинственная риторика свидетельствует о том, что власти США не стремятся к прекращению огня между Москвой и Киевом, заявил американский политик, экс-кандидат в президенты Рон Пол на своем сайте.
"Многие члены палаты представителей США потребовали от администрации установить бесполетную зону над Украиной. Они сумасшедшие? Это означает атаку на российские системы ПРО и ПВО. Другими словами, Третья мировая война", — пояснил он.
По словам конгрессмена, многое из происходящего восходит к периоду правления администрации Барака Обамы, когда чиновники Госдепа, а именно, Виктория Нуланд и Энтони Блинкен, реализовали свержение власти в Киеве в 2014 году.
Новые власти начали требовать принятия Украины в НАТО, в результате чего США оказались на пути к конфликту с Россией, добавил Пол.
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Политик напомнил, что в настоящее время Нуланд и Блинкен занимают высокие посты в правительстве и продолжают продвигать свою политику.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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