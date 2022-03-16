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Россия готова к контактам с Украиной в будущем, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778406225.html
Россия готова к контактам с Украиной в будущем, заявил Лавров
Россия готова к контактам с Украиной в будущем, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
Россия готова к контактам с Украиной в будущем, заявил Лавров
Россия готова к контактам с Украиной в будущем, но нужно понимать, какой будет добавленная стоимость от такого диалога, заявил министр иностранных дел РФ Сергей РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:33
2022-03-16T11:34
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий кулеба
белоруссия
мид украины
россия
анталья (провинция)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия готова к контактам с Украиной в будущем, но нужно понимать, какой будет добавленная стоимость от такого диалога, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Турции не подменяет переговоры РФ и Украины, начатые в Белоруссии. Министр также подчеркнул, что Кулеба на встрече в Анталье никаких новых идей не выдвинул."Поговорили, и хорошо. Мы будем готовы к таким контактам и в будущем, но желательно понимать, во-первых, какая добавленная стоимость от таких контактов, и, во-вторых, как эти предложения создавать или организовывать новые каналы взаимодействия соотносятся с функционированием переговорного процесса белорусского канала", - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК.
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дмитрий кулеба, белоруссия, мид украины, россия, анталья (провинция)
11:33 16.03.2022 (обновлено: 11:34 16.03.2022)
 
Россия готова к контактам с Украиной в будущем, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Россия готова к контактам с Украиной в будущем

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия готова к контактам с Украиной в будущем, но нужно понимать, какой будет добавленная стоимость от такого диалога, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Турции не подменяет переговоры РФ и Украины, начатые в Белоруссии. Министр также подчеркнул, что Кулеба на встрече в Анталье никаких новых идей не выдвинул.
"Поговорили, и хорошо. Мы будем готовы к таким контактам и в будущем, но желательно понимать, во-первых, какая добавленная стоимость от таких контактов, и, во-вторых, как эти предложения создавать или организовывать новые каналы взаимодействия соотносятся с функционированием переговорного процесса белорусского канала", - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК.
Участники антироссийской акции протеста в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 09:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий КулебаБелоруссияМИД УкраиныРоссияАнталья (провинция)
 
 
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