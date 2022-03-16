https://ria.ru/20220316/ukraina-1778380456.html

Зеленский может выступить перед японским парламентом, пишут СМИ

Зеленский может выступить перед японским парламентом, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2022

Зеленский может выступить перед японским парламентом, пишут СМИ

Владимир Зеленский может выступить перед парламентом Японии в режиме онлайн, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:07

2022-03-16T09:07

2022-03-16T09:07

в мире

технологии

япония

россия

украина

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский может выступить перед парламентом Японии в режиме онлайн, сообщило агентство Киодо.Вопрос рассматривается правительством и правящей партией и может быть положительно решен уже в ближайшее время. Посольство Украины выразило готовность урегулировать вопрос со своей стороны, если будет получено принципиальное согласие Японии. Для организации выступления потребуется установить большой экран для трансляции.Ранее Зеленский произнес речь для британских парламентариев, а на среду намечено его виртуальное выступление перед американским конгрессом.В связи с событиями на Украине Япония ввела против России несколько пакетов санкций. С 18 марта будет запрещен экспорт 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, фторидное волокно и другое.Кроме этого, запрещено экспортировать парашюты, датчики, товары для нефтепереработки, а также продукцию, предназначенную для химической промышленности и ядерной энергетики. Под запрет попадают и товары военного назначения: бронежилеты, оружие, взрывчатые вещества, морские суда, дизельные двигатели, комплектующие для ракет и так далее.

https://ria.ru/20220316/spetsrezhim-1778368193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, технологии, япония, россия, украина, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии