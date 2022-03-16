Рейтинг@Mail.ru
Зеленский может выступить перед японским парламентом, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778380456.html
Зеленский может выступить перед японским парламентом, пишут СМИ
Зеленский может выступить перед японским парламентом, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2022
Зеленский может выступить перед японским парламентом, пишут СМИ
Владимир Зеленский может выступить перед парламентом Японии в режиме онлайн, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:07
2022-03-16T09:07
в мире
технологии
япония
россия
украина
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778210054_0:0:2778:1563_1920x0_80_0_0_8be6e0b55641fa634c1a4cea05d5532f.jpg
ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский может выступить перед парламентом Японии в режиме онлайн, сообщило агентство Киодо.Вопрос рассматривается правительством и правящей партией и может быть положительно решен уже в ближайшее время. Посольство Украины выразило готовность урегулировать вопрос со своей стороны, если будет получено принципиальное согласие Японии. Для организации выступления потребуется установить большой экран для трансляции.Ранее Зеленский произнес речь для британских парламентариев, а на среду намечено его виртуальное выступление перед американским конгрессом.В связи с событиями на Украине Япония ввела против России несколько пакетов санкций. С 18 марта будет запрещен экспорт 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, фторидное волокно и другое.Кроме этого, запрещено экспортировать парашюты, датчики, товары для нефтепереработки, а также продукцию, предназначенную для химической промышленности и ядерной энергетики. Под запрет попадают и товары военного назначения: бронежилеты, оружие, взрывчатые вещества, морские суда, дизельные двигатели, комплектующие для ракет и так далее.
https://ria.ru/20220316/spetsrezhim-1778368193.html
япония
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778210054_155:0:2624:1852_1920x0_80_0_0_95373c70229a9ab61f25bb4b3b90660b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, япония, россия, украина, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
09:07 16.03.2022
 
Зеленский может выступить перед японским парламентом, пишут СМИ

Kyodo: президент Украины Зеленский может выступить перед японским парламентом

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский может выступить перед парламентом Японии в режиме онлайн, сообщило агентство Киодо.
Вопрос рассматривается правительством и правящей партией и может быть положительно решен уже в ближайшее время. Посольство Украины выразило готовность урегулировать вопрос со своей стороны, если будет получено принципиальное согласие Японии. Для организации выступления потребуется установить большой экран для трансляции.
Ранее Зеленский произнес речь для британских парламентариев, а на среду намечено его виртуальное выступление перед американским конгрессом.
В связи с событиями на Украине Япония ввела против России несколько пакетов санкций. С 18 марта будет запрещен экспорт 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, фторидное волокно и другое.
Кроме этого, запрещено экспортировать парашюты, датчики, товары для нефтепереработки, а также продукцию, предназначенную для химической промышленности и ядерной энергетики. Под запрет попадают и товары военного назначения: бронежилеты, оружие, взрывчатые вещества, морские суда, дизельные двигатели, комплектующие для ракет и так далее.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 03:44
СМИ: Япония хочет лишить Россию режима наибольшего благоприятствования
 
В миреТехнологииЯпонияРоссияУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала