Зеленский может выступить перед японским парламентом, пишут СМИ
Kyodo: президент Украины Зеленский может выступить перед японским парламентом
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский может выступить перед парламентом Японии в режиме онлайн, сообщило агентство Киодо.
Вопрос рассматривается правительством и правящей партией и может быть положительно решен уже в ближайшее время. Посольство Украины выразило готовность урегулировать вопрос со своей стороны, если будет получено принципиальное согласие Японии. Для организации выступления потребуется установить большой экран для трансляции.
Ранее Зеленский произнес речь для британских парламентариев, а на среду намечено его виртуальное выступление перед американским конгрессом.
В связи с событиями на Украине Япония ввела против России несколько пакетов санкций. С 18 марта будет запрещен экспорт 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, фторидное волокно и другое.
Кроме этого, запрещено экспортировать парашюты, датчики, товары для нефтепереработки, а также продукцию, предназначенную для химической промышленности и ядерной энергетики. Под запрет попадают и товары военного назначения: бронежилеты, оружие, взрывчатые вещества, морские суда, дизельные двигатели, комплектующие для ракет и так далее.