https://ria.ru/20220316/udobreniya-1778509429.html

Вологодские аграрии получат удобрения по ценам 2021 года

Вологодские аграрии получат удобрения по ценам 2021 года - РИА Новости, 16.03.2022

Вологодские аграрии получат удобрения по ценам 2021 года

Власти Вологодской области заключили соглашение о поставках азотных и азотосодержащих удобрений для сельхозпроизводителей области в период весеннего сева, его... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:52

2022-03-16T17:52

2022-03-16T17:52

вологодская область

апатит

фосагро

вологодская область

олег кувшинников

экономика

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ВОЛОГДА, 16 мар – РИА Новости. Власти Вологодской области заключили соглашение о поставках азотных и азотосодержащих удобрений для сельхозпроизводителей области в период весеннего сева, его подписали губернатор области и глава АО "Апатит" группы компаний "ФосАгро", сообщает пресс-служба правительства области."Подписав соглашение, мы увеличиваем объем закупаемых удобрений до 35 тысяч тонн - на 15% больше, чем в прошлом году. Это позволит повысить плодородие почв, улучшить качество продукции и нарастить ее объемы. Для обеспечения весеннего сева и полевых работ мы выделили субсидию в 1,4 миллиарда рублей для поддержки наших предприятий в это непростое время", - цитирует пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.В региональном департаменте сельского хозяйства и продовольствия отметили, что условия соглашения предусматривают заморозку цен на удобрения на уровне 1 декабря 2021 года. Цена сохранится до 31 мая 2022 года."Компания "ФосАгро" и АО "Апатит" всегда отдавали приоритет внутреннему рынку развития сельхозпроизводства в нашей стране. Это приоритетная задача, которую ставит президент, а также федеральный и областной центры, - мы ее выполняем. Обеспечение сельхозтоваропроизводителей Вологодской области крайне важно для сохранения в регионе рабочих мест, развития производства и обеспечения продовольственной безопасности", - сказал гендиректор АО "Апатит" Александр Гильгенберг. слова которого приводит пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20220315/podderzhka-1778246883.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

апатит, фосагро, вологодская область, олег кувшинников, экономика