Вологодские аграрии получат удобрения по ценам 2021 года
Машина с мешками удобрения
ВОЛОГДА, 16 мар – РИА Новости. Власти Вологодской области заключили соглашение о поставках азотных и азотосодержащих удобрений для сельхозпроизводителей области в период весеннего сева, его подписали губернатор области и глава АО "Апатит" группы компаний "ФосАгро", сообщает пресс-служба правительства области.
"Подписав соглашение, мы увеличиваем объем закупаемых удобрений до 35 тысяч тонн - на 15% больше, чем в прошлом году. Это позволит повысить плодородие почв, улучшить качество продукции и нарастить ее объемы. Для обеспечения весеннего сева и полевых работ мы выделили субсидию в 1,4 миллиарда рублей для поддержки наших предприятий в это непростое время", - цитирует пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.
В региональном департаменте сельского хозяйства и продовольствия отметили, что условия соглашения предусматривают заморозку цен на удобрения на уровне 1 декабря 2021 года. Цена сохранится до 31 мая 2022 года.
"Компания "ФосАгро" и АО "Апатит" всегда отдавали приоритет внутреннему рынку развития сельхозпроизводства в нашей стране. Это приоритетная задача, которую ставит президент, а также федеральный и областной центры, - мы ее выполняем. Обеспечение сельхозтоваропроизводителей Вологодской области крайне важно для сохранения в регионе рабочих мест, развития производства и обеспечения продовольственной безопасности", - сказал гендиректор АО "Апатит" Александр Гильгенберг. слова которого приводит пресс-служба областного правительства.