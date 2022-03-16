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Вологодские аграрии получат удобрения по ценам 2021 года - РИА Новости, 16.03.2022
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Вологодские аграрии получат удобрения по ценам 2021 года
Вологодские аграрии получат удобрения по ценам 2021 года - РИА Новости, 16.03.2022
Вологодские аграрии получат удобрения по ценам 2021 года
Власти Вологодской области заключили соглашение о поставках азотных и азотосодержащих удобрений для сельхозпроизводителей области в период весеннего сева, его... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:52
2022-03-16T17:52
вологодская область
апатит
фосагро
вологодская область
олег кувшинников
экономика
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ВОЛОГДА, 16 мар – РИА Новости. Власти Вологодской области заключили соглашение о поставках азотных и азотосодержащих удобрений для сельхозпроизводителей области в период весеннего сева, его подписали губернатор области и глава АО "Апатит" группы компаний "ФосАгро", сообщает пресс-служба правительства области."Подписав соглашение, мы увеличиваем объем закупаемых удобрений до 35 тысяч тонн - на 15% больше, чем в прошлом году. Это позволит повысить плодородие почв, улучшить качество продукции и нарастить ее объемы. Для обеспечения весеннего сева и полевых работ мы выделили субсидию в 1,4 миллиарда рублей для поддержки наших предприятий в это непростое время", - цитирует пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.В региональном департаменте сельского хозяйства и продовольствия отметили, что условия соглашения предусматривают заморозку цен на удобрения на уровне 1 декабря 2021 года. Цена сохранится до 31 мая 2022 года."Компания "ФосАгро" и АО "Апатит" всегда отдавали приоритет внутреннему рынку развития сельхозпроизводства в нашей стране. Это приоритетная задача, которую ставит президент, а также федеральный и областной центры, - мы ее выполняем. Обеспечение сельхозтоваропроизводителей Вологодской области крайне важно для сохранения в регионе рабочих мест, развития производства и обеспечения продовольственной безопасности", - сказал гендиректор АО "Апатит" Александр Гильгенберг. слова которого приводит пресс-служба областного правительства.
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апатит, фосагро, вологодская область, олег кувшинников, экономика
17:52 16.03.2022
 

Вологодские аграрии получат удобрения по ценам 2021 года

© РИА Новости / И. Носов / Перейти в фотобанкМашина с мешками удобрения
Машина с мешками удобрения - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / И. Носов
Перейти в фотобанк
Машина с мешками удобрения
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 16 мар – РИА Новости. Власти Вологодской области заключили соглашение о поставках азотных и азотосодержащих удобрений для сельхозпроизводителей области в период весеннего сева, его подписали губернатор области и глава АО "Апатит" группы компаний "ФосАгро", сообщает пресс-служба правительства области.
"Подписав соглашение, мы увеличиваем объем закупаемых удобрений до 35 тысяч тонн - на 15% больше, чем в прошлом году. Это позволит повысить плодородие почв, улучшить качество продукции и нарастить ее объемы. Для обеспечения весеннего сева и полевых работ мы выделили субсидию в 1,4 миллиарда рублей для поддержки наших предприятий в это непростое время", - цитирует пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.
В региональном департаменте сельского хозяйства и продовольствия отметили, что условия соглашения предусматривают заморозку цен на удобрения на уровне 1 декабря 2021 года. Цена сохранится до 31 мая 2022 года.
"Компания "ФосАгро" и АО "Апатит" всегда отдавали приоритет внутреннему рынку развития сельхозпроизводства в нашей стране. Это приоритетная задача, которую ставит президент, а также федеральный и областной центры, - мы ее выполняем. Обеспечение сельхозтоваропроизводителей Вологодской области крайне важно для сохранения в регионе рабочих мест, развития производства и обеспечения продовольственной безопасности", - сказал гендиректор АО "Апатит" Александр Гильгенберг. слова которого приводит пресс-служба областного правительства.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 13:34Вологодская область
Вологодчина получит дополнительно 166 миллионов рублей на поддержку села
 
Вологодская областьАпатитФосАгроВологодская областьОлег КувшинниковЭкономика
 
 
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