Рейтинг@Mail.ru
Ростовчанин застрелил жену с мужчиной и покончил с собой - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/ubiystvo-1778463078.html
Ростовчанин застрелил жену с мужчиной и покончил с собой
Ростовчанин застрелил жену с мужчиной и покончил с собой - РИА Новости, 16.03.2022
Ростовчанин застрелил жену с мужчиной и покончил с собой
Житель Аксая Ростовской области застрелил свою супругу и мужчину в бассейне гостиничного комплекса, а затем покончил с собой, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:37
2022-03-16T15:37
происшествия
аксай
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар - РИА Новости. Житель Аксая Ростовской области застрелил свою супругу и мужчину в бассейне гостиничного комплекса, а затем покончил с собой, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."По данным следствия, 15 марта 2022 года подозреваемый, находясь в помещении бассейна гостиничного комплекса "Оптимист" в Аксае... произвел выстрелы из огнестрельного оружия в свою 50-летнюю супругу и 51-летнего посетителя бассейна. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте", - сказал он.Выйдя за пределы комплекса, мужчина покончил с собой, добавили в ведомстве. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц".
https://ria.ru/20211221/pristavaniya-1764638833.html
аксай
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, аксай, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
15:37 16.03.2022
 
Ростовчанин застрелил жену с мужчиной и покончил с собой

Житель Аксая Ростовской области застрелил жену с мужчиной и покончил с собой

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар - РИА Новости. Житель Аксая Ростовской области застрелил свою супругу и мужчину в бассейне гостиничного комплекса, а затем покончил с собой, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
"По данным следствия, 15 марта 2022 года подозреваемый, находясь в помещении бассейна гостиничного комплекса "Оптимист" в Аксае... произвел выстрелы из огнестрельного оружия в свою 50-летнюю супругу и 51-летнего посетителя бассейна. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте", - сказал он.
Выйдя за пределы комплекса, мужчина покончил с собой, добавили в ведомстве. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 04:31
В Приамурье мужчина убил гостя из-за ревности к своей сожительнице
 
ПроисшествияАксайРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала