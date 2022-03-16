https://ria.ru/20220316/ubiystvo-1778463078.html

Ростовчанин застрелил жену с мужчиной и покончил с собой

Ростовчанин застрелил жену с мужчиной и покончил с собой - РИА Новости, 16.03.2022

Ростовчанин застрелил жену с мужчиной и покончил с собой

Житель Аксая Ростовской области застрелил свою супругу и мужчину в бассейне гостиничного комплекса, а затем покончил с собой, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T15:37

2022-03-16T15:37

2022-03-16T15:37

происшествия

аксай

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар - РИА Новости. Житель Аксая Ростовской области застрелил свою супругу и мужчину в бассейне гостиничного комплекса, а затем покончил с собой, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."По данным следствия, 15 марта 2022 года подозреваемый, находясь в помещении бассейна гостиничного комплекса "Оптимист" в Аксае... произвел выстрелы из огнестрельного оружия в свою 50-летнюю супругу и 51-летнего посетителя бассейна. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте", - сказал он.Выйдя за пределы комплекса, мужчина покончил с собой, добавили в ведомстве. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц".

https://ria.ru/20211221/pristavaniya-1764638833.html

аксай

ростовская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, аксай, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)