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Ростовчанин застрелил жену с мужчиной и покончил с собой
Ростовчанин застрелил жену с мужчиной и покончил с собой - РИА Новости, 16.03.2022
Ростовчанин застрелил жену с мужчиной и покончил с собой
Житель Аксая Ростовской области застрелил свою супругу и мужчину в бассейне гостиничного комплекса, а затем покончил с собой, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:37
2022-03-16T15:37
2022-03-16T15:37
происшествия
аксай
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар - РИА Новости. Житель Аксая Ростовской области застрелил свою супругу и мужчину в бассейне гостиничного комплекса, а затем покончил с собой, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."По данным следствия, 15 марта 2022 года подозреваемый, находясь в помещении бассейна гостиничного комплекса "Оптимист" в Аксае... произвел выстрелы из огнестрельного оружия в свою 50-летнюю супругу и 51-летнего посетителя бассейна. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте", - сказал он.Выйдя за пределы комплекса, мужчина покончил с собой, добавили в ведомстве. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц".
https://ria.ru/20211221/pristavaniya-1764638833.html
аксай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, аксай, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Ростовчанин застрелил жену с мужчиной и покончил с собой
Житель Аксая Ростовской области застрелил жену с мужчиной и покончил с собой