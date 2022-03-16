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Россияне почти перестали покупать туры за границу - РИА Новости, 16.03.2022
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Туризм
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Россияне почти перестали покупать туры за границу
Россияне почти перестали покупать туры за границу - РИА Новости, 16.03.2022
Россияне почти перестали покупать туры за границу
Бронирование новых путевок по России из-за текущей геополитической ситуации значительно снизилось, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:35
2022-03-16T14:18
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Бронирование новых путевок по России из-за текущей геополитической ситуации значительно снизилось, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах Международной туристической выставки MITT-2022.По словам эксперта, продажи путешествий по России упали больше чем на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это при том что в начале февраля в компаниях фиксировали рост интереса к турам в рамках акции раннего бронирования. "По зарубежным турам снижение — на порядки, более чем на 90 процентов", — сказала Ломидзе.
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туризм, новости - туризм, россия, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор)
11:35 16.03.2022 (обновлено: 14:18 16.03.2022)
 
Россияне почти перестали покупать туры за границу

АТОР: покупки новых туров по России упали на 50 процентов, за границу – на 90 процентов

© РИА Новости / Андрей Рудаков / Перейти в фотобанкРоссийские туроператоры и агентства остановили продажу туров в Египет
Российские туроператоры и агентства остановили продажу туров в Египет - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Андрей Рудаков
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Бронирование новых путевок по России из-за текущей геополитической ситуации значительно снизилось, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах Международной туристической выставки MITT-2022.
По словам эксперта, продажи путешествий по России упали больше чем на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это при том что в начале февраля в компаниях фиксировали рост интереса к турам в рамках акции раннего бронирования.
"По зарубежным турам снижение — на порядки, более чем на 90 процентов", — сказала Ломидзе.
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