https://ria.ru/20220316/tury-1778325264.html

Россияне почти перестали покупать туры за границу

Россияне почти перестали покупать туры за границу - РИА Новости, 16.03.2022

Россияне почти перестали покупать туры за границу

Бронирование новых путевок по России из-за текущей геополитической ситуации значительно снизилось, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:35

2022-03-16T11:35

2022-03-16T14:18

туризм

туризм

новости - туризм

россия

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148301/02/1483010251_0:244:2775:1805_1920x0_80_0_0_753fdff0d7cbae372fe4d8f0ddd71787.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Бронирование новых путевок по России из-за текущей геополитической ситуации значительно снизилось, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах Международной туристической выставки MITT-2022.По словам эксперта, продажи путешествий по России упали больше чем на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это при том что в начале февраля в компаниях фиксировали рост интереса к турам в рамках акции раннего бронирования. "По зарубежным турам снижение — на порядки, более чем на 90 процентов", — сказала Ломидзе.

https://ria.ru/20220315/turoperatory-1778296127.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, россия, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор)