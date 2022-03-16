https://ria.ru/20220316/tupik-1778370818.html
Посольство в США: санкции загоняют российско-американские отношения в тупик
Посольство в США: санкции загоняют российско-американские отношения в тупик - РИА Новости, 16.03.2022
Посольство в США: санкции загоняют российско-американские отношения в тупик
Посольство России в Вашингтоне заявило в Telegram-канале, что введенные Штатами новые санкции в отношении физических лиц продолжают загонять двусторонние... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T06:14
2022-03-16T06:14
2022-03-16T06:26
в мире
россия
сша
санкции в отношении россии
белоруссия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
министерство финансов сша
александр михеев
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне заявило в Telegram-канале, что введенные Штатами новые санкции в отношении физических лиц продолжают загонять двусторонние отношения в еще более глухой тупик.Министерство финансов США ранее ввело новые ограничительные меры в отношении 15 физических лиц в России и Белоруссии, включая представителей российского военного руководства. Под новые рестрикции попали, в том числе несколько заместителей министра обороны России, а также главы ФСВТС и "Рособоронэкспорта" Дмитрий Шугаев и Александр Михеев.Посольство отметило, что "подобные выпады" не останутся без ответа со стороны Москвы.
https://ria.ru/20220316/rusofobiya-1778364933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, санкции в отношении россии, белоруссия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), министерство финансов сша, александр михеев, дмитрий шугаев, рособоронэкспорт, вашингтон
06:14 16.03.2022 (обновлено: 06:26 16.03.2022)
Посольство в США: санкции загоняют российско-американские отношения в тупик
Посольство в США: санкции продолжают загонять российско-американские отношения в тупик