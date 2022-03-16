https://ria.ru/20220316/tupik-1778370818.html

Посольство в США: санкции загоняют российско-американские отношения в тупик

Посольство в США: санкции загоняют российско-американские отношения в тупик - РИА Новости, 16.03.2022

Посольство в США: санкции загоняют российско-американские отношения в тупик

Посольство России в Вашингтоне заявило в Telegram-канале, что введенные Штатами новые санкции в отношении физических лиц продолжают загонять двусторонние... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T06:14

2022-03-16T06:14

2022-03-16T06:26

в мире

россия

сша

санкции в отношении россии

белоруссия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

министерство финансов сша

александр михеев

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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне заявило в Telegram-канале, что введенные Штатами новые санкции в отношении физических лиц продолжают загонять двусторонние отношения в еще более глухой тупик.Министерство финансов США ранее ввело новые ограничительные меры в отношении 15 физических лиц в России и Белоруссии, включая представителей российского военного руководства. Под новые рестрикции попали, в том числе несколько заместителей министра обороны России, а также главы ФСВТС и "Рособоронэкспорта" Дмитрий Шугаев и Александр Михеев.Посольство отметило, что "подобные выпады" не останутся без ответа со стороны Москвы.

https://ria.ru/20220316/rusofobiya-1778364933.html

россия

сша

белоруссия

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, сша, санкции в отношении россии, белоруссия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), министерство финансов сша, александр михеев, дмитрий шугаев, рособоронэкспорт, вашингтон