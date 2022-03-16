https://ria.ru/20220316/tseny-1778506308.html

Путин потребовал обеспечить доступность товаров

Путин потребовал обеспечить доступность товаров - РИА Новости, 16.03.2022

Путин потребовал обеспечить доступность товаров

Необходимо обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, особенно первой необходимости, исключив при этом “ручное” вмешательство в цены, заявил... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:43

2022-03-16T17:43

2022-03-16T17:43

экономика

россия

владимир путин

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769431711_0:277:2978:1952_1920x0_80_0_0_c191362ce49e4d6d9d431d94f3461f15.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Необходимо обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, особенно первой необходимости, исключив при этом “ручное” вмешательство в цены, заявил президент президент РФ Владимир Путин.“Обращаю внимание правительства и глав регионов: важнейшая задача - обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. Прежде всего имею в виду товары первой необходимости: лекарства и медицинские изделия. Нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам. При этом необходимо исключить “ручное” вмешательство в регулирование цен”, - отметил Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.При этом президент подчеркнул, что к стабилизации цен должно привести увеличение предложения.

https://ria.ru/20220316/regiony-1778503520.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, владимир путин, цены