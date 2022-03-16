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Путин потребовал обеспечить доступность товаров - РИА Новости, 16.03.2022
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Путин потребовал обеспечить доступность товаров
Путин потребовал обеспечить доступность товаров - РИА Новости, 16.03.2022
Путин потребовал обеспечить доступность товаров
Необходимо обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, особенно первой необходимости, исключив при этом “ручное” вмешательство в цены, заявил... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:43
2022-03-16T17:43
экономика
россия
владимир путин
цены
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Необходимо обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, особенно первой необходимости, исключив при этом “ручное” вмешательство в цены, заявил президент президент РФ Владимир Путин.“Обращаю внимание правительства и глав регионов: важнейшая задача - обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. Прежде всего имею в виду товары первой необходимости: лекарства и медицинские изделия. Нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам. При этом необходимо исключить “ручное” вмешательство в регулирование цен”, - отметил Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.При этом президент подчеркнул, что к стабилизации цен должно привести увеличение предложения.
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экономика, россия, владимир путин, цены
17:43 16.03.2022
 
Путин потребовал обеспечить доступность товаров

Путин: нужно исключить ручное вмешательство в цены и обеспечить доступность товаров

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Необходимо обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, особенно первой необходимости, исключив при этом “ручное” вмешательство в цены, заявил президент президент РФ Владимир Путин.
“Обращаю внимание правительства и глав регионов: важнейшая задача - обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. Прежде всего имею в виду товары первой необходимости: лекарства и медицинские изделия. Нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам. При этом необходимо исключить “ручное” вмешательство в регулирование цен”, - отметил Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.
При этом президент подчеркнул, что к стабилизации цен должно привести увеличение предложения.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЦены
 
 
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