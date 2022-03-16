https://ria.ru/20220316/tseny-1778504565.html

Путин поручил постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке

Путин поручил постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке - РИА Новости, 16.03.2022

Путин поручил постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, ФАС и региональным властям постоянно отслеживать ситуацию с ценами на внутренних рынках, такое заявление он... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:39

2022-03-16T17:39

2022-03-16T17:39

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, ФАС и региональным властям постоянно отслеживать ситуацию с ценами на внутренних рынках, такое заявление он сделал во время совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.Так, президент обратился к отечественным экспортерам с рекомендацией не сокращать производство, когда возникают сложности с поставками на зарубежные рынки, а напротив - направлять дополнительные объемы товаров на внутренний рынок. "Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны. В том числе, на бензин, битум, металлы и другие экспортные товары", - отметил президент."Прошу правительство, ФАС и региональные власти в постоянном режиме отслеживать ситуацию на этих рынках", - резюмировал Путин.

https://ria.ru/20220315/sakhar-1778295249.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), владимир путин, правительство рф