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Путин поручил постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке - РИА Новости, 16.03.2022
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Путин поручил постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке
Путин поручил постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке - РИА Новости, 16.03.2022
Путин поручил постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, ФАС и региональным властям постоянно отслеживать ситуацию с ценами на внутренних рынках, такое заявление он... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:39
2022-03-16T17:39
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, ФАС и региональным властям постоянно отслеживать ситуацию с ценами на внутренних рынках, такое заявление он сделал во время совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.Так, президент обратился к отечественным экспортерам с рекомендацией не сокращать производство, когда возникают сложности с поставками на зарубежные рынки, а напротив - направлять дополнительные объемы товаров на внутренний рынок. "Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны. В том числе, на бензин, битум, металлы и другие экспортные товары", - отметил президент."Прошу правительство, ФАС и региональные власти в постоянном режиме отслеживать ситуацию на этих рынках", - резюмировал Путин.
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), владимир путин, правительство рф
17:39 16.03.2022
 
Путин поручил постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке

Президент Путин поручил правительству и ФАС отслеживать ситуацию с ценами на рынке

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, ФАС и региональным властям постоянно отслеживать ситуацию с ценами на внутренних рынках, такое заявление он сделал во время совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.
Так, президент обратился к отечественным экспортерам с рекомендацией не сокращать производство, когда возникают сложности с поставками на зарубежные рынки, а напротив - направлять дополнительные объемы товаров на внутренний рынок. "Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны. В том числе, на бензин, битум, металлы и другие экспортные товары", - отметил президент.
"Прошу правительство, ФАС и региональные власти в постоянном режиме отслеживать ситуацию на этих рынках", - резюмировал Путин.
Сахарный песок на прилавке в супермаркете - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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ЭкономикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Владимир ПутинПравительство РФ
 
 
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