https://ria.ru/20220316/tochka-u-1778566326.html

Постпредство России в ООН назвало удар "Точкой-У" по Донецку терактом

Постпредство России в ООН назвало удар "Точкой-У" по Донецку терактом - РИА Новости, 16.03.2022

Постпредство России в ООН назвало удар "Точкой-У" по Донецку терактом

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал обстрел Донецка украинскими военными из комплекса "Точка У" терактом. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T22:48

2022-03-16T22:48

2022-03-16T23:45

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ООН, 16 мар — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал обстрел Донецка украинскими военными из комплекса "Точка У" терактом.Российские дипломаты распространили соответствующее письмо в Совбезе ООН и Генассамблее в качестве официального документа.В нем говорится, что "нападение, совершенное украинскими вооруженными силами, представляет собой не только серьезное нарушение международного гуманитарного права, но и приравнивается к акту терроризма и военному преступлению против гражданского населения".В письме также подчеркивается несостоятельность попыток киевских властей обвинить в случившемся Кремль, поскольку "Точка-У" не состоит на вооружении российской армии.Постпредство утверждает, что источники международного гуманитарного права, в частности, Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, четко позволяют расценивать действия ВСУ как непропорциональные и неизбирательные.В документе отмечается, что никаких военных объектов в жилом квартале Донецка, подвергшемся нападению, не было. Эти обстоятельства, учитывая, что обстрел велся по центру города в полдень кассетным боеприпасом, указывают, что основной целью было гражданское население, и задача заключалась в том, чтобы нанести как можно больший ущерб гражданскому населению, подчеркивает российская миссия.ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка 14 марта. Его жертвами стали 21 человек, еще 36 получили ранения.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220316/foto-1778523767.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, совет безопасности оон, оон, донецк (днр), украина, ситуация в днр и лнр, точка-у