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Постпредство России в ООН назвало удар "Точкой-У" по Донецку терактом - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/tochka-u-1778566326.html
Постпредство России в ООН назвало удар "Точкой-У" по Донецку терактом
Постпредство России в ООН назвало удар "Точкой-У" по Донецку терактом - РИА Новости, 16.03.2022
Постпредство России в ООН назвало удар "Точкой-У" по Донецку терактом
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал обстрел Донецка украинскими военными из комплекса "Точка У" терактом. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T22:48
2022-03-16T23:45
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
совет безопасности оон
оон
донецк (днр)
украина
ситуация в днр и лнр
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ООН, 16 мар — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал обстрел Донецка украинскими военными из комплекса "Точка У" терактом.Российские дипломаты распространили соответствующее письмо в Совбезе ООН и Генассамблее в качестве официального документа.В нем говорится, что "нападение, совершенное украинскими вооруженными силами, представляет собой не только серьезное нарушение международного гуманитарного права, но и приравнивается к акту терроризма и военному преступлению против гражданского населения".В письме также подчеркивается несостоятельность попыток киевских властей обвинить в случившемся Кремль, поскольку "Точка-У" не состоит на вооружении российской армии.Постпредство утверждает, что источники международного гуманитарного права, в частности, Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, четко позволяют расценивать действия ВСУ как непропорциональные и неизбирательные.В документе отмечается, что никаких военных объектов в жилом квартале Донецка, подвергшемся нападению, не было. Эти обстоятельства, учитывая, что обстрел велся по центру города в полдень кассетным боеприпасом, указывают, что основной целью было гражданское население, и задача заключалась в том, чтобы нанести как можно больший ущерб гражданскому населению, подчеркивает российская миссия.ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка 14 марта. Его жертвами стали 21 человек, еще 36 получили ранения.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220316/foto-1778523767.html
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донецк (днр)
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в мире, россия, совет безопасности оон, оон, донецк (днр), украина, ситуация в днр и лнр, точка-у
22:48 16.03.2022 (обновлено: 23:45 16.03.2022)
 
Постпредство России в ООН назвало удар "Точкой-У" по Донецку терактом

Постпредство России в ООН: удар "Точкой-У" по Донецку — теракт и военное преступление

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Читать ria.ru в
ООН, 16 мар — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал обстрел Донецка украинскими военными из комплекса "Точка У" терактом.
Российские дипломаты распространили соответствующее письмо в Совбезе ООН и Генассамблее в качестве официального документа.
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 18:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В нем говорится, что "нападение, совершенное украинскими вооруженными силами, представляет собой не только серьезное нарушение международного гуманитарного права, но и приравнивается к акту терроризма и военному преступлению против гражданского населения".
В письме также подчеркивается несостоятельность попыток киевских властей обвинить в случившемся Кремль, поскольку "Точка-У" не состоит на вооружении российской армии.
Последствия обстрелов Волновахи украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 19:17
Украинские войска наносили удары по Волновахе из РСЗО "Смерч" и "Точки-У"
Постпредство утверждает, что источники международного гуманитарного права, в частности, Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, четко позволяют расценивать действия ВСУ как непропорциональные и неизбирательные.
В документе отмечается, что никаких военных объектов в жилом квартале Донецка, подвергшемся нападению, не было. Эти обстоятельства, учитывая, что обстрел велся по центру города в полдень кассетным боеприпасом, указывают, что основной целью было гражданское население, и задача заключалась в том, чтобы нанести как можно больший ущерб гражданскому населению, подчеркивает российская миссия.
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка 14 марта. Его жертвами стали 21 человек, еще 36 получили ранения.
Жители Украины в городе Медыка на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 08:00
Европа предает Украину — по частям и целиком
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Почему "истинные арийцы" ненавидят жителей Донбасса
 
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