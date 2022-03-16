https://ria.ru/20220316/telekanal-1778411831.html

Во Франции захотели залезть в голову Путина

Зрители французского телеканала возмутились содержанием передачи о Путине - РИА Новости, 16.03.2022

Во Франции захотели залезть в голову Путина

Выпуск французского телеканала LCI, посвященный российской специальной военной операции на Украине, вызвал жесткую критику со стороны зрителей. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:56

2022-03-16T11:56

2022-03-16T13:35

в мире

франция

россия

владимир путин

украина

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776364001_145:0:2864:1529_1920x0_80_0_0_8002385a5569a3c2b447820047ad4c6c.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Выпуск французского телеканала LCI, посвященный российской специальной военной операции на Украине, вызвал жесткую критику со стороны зрителей.В одной из последних передач телеведущая Рут Элкриф предложила собравшимся в студии экспертам обсудить, "что в голове у Владимира Путина", и выяснить мотивы, побудившие его к таким действиям."Как вообще можно залезть в чужую голову? Они даже не психологи, чтобы позволять себе делать какие-либо выводы", — написала marisa."У нас в стране выборы скоро, но, по версии LCI, самое главное — рассказать французам об отношениях России и Украины", — отметил dadiou509."Вот интересно, а что в голове у продюсеров LCI?" — задался вопросом Grant."Думаю, у Путина в голове все как-то лучше структурировано, чем у Макрона", — заключила Alice.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.

https://ria.ru/20220315/putin-1778295450.html

https://ria.ru/20220315/milani-1778315086.html

франция

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, франция, россия, владимир путин, украина, эммануэль макрон