https://ria.ru/20220316/telekanal-1778411831.html
Во Франции захотели залезть в голову Путина
Зрители французского телеканала возмутились содержанием передачи о Путине - РИА Новости, 16.03.2022
Во Франции захотели залезть в голову Путина
Выпуск французского телеканала LCI, посвященный российской специальной военной операции на Украине, вызвал жесткую критику со стороны зрителей. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:56
2022-03-16T11:56
2022-03-16T13:35
в мире
франция
россия
владимир путин
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Выпуск французского телеканала LCI, посвященный российской специальной военной операции на Украине, вызвал жесткую критику со стороны зрителей.В одной из последних передач телеведущая Рут Элкриф предложила собравшимся в студии экспертам обсудить, "что в голове у Владимира Путина", и выяснить мотивы, побудившие его к таким действиям."Как вообще можно залезть в чужую голову? Они даже не психологи, чтобы позволять себе делать какие-либо выводы", — написала marisa."У нас в стране выборы скоро, но, по версии LCI, самое главное — рассказать французам об отношениях России и Украины", — отметил dadiou509."Вот интересно, а что в голове у продюсеров LCI?" — задался вопросом Grant."Думаю, у Путина в голове все как-то лучше структурировано, чем у Макрона", — заключила Alice.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
https://ria.ru/20220315/putin-1778295450.html
https://ria.ru/20220315/milani-1778315086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, владимир путин, украина, эммануэль макрон
11:56 16.03.2022 (обновлено: 13:35 16.03.2022)
Зрители французского телеканала возмутились содержанием передачи о Путине
Зрители LCI раскритиковали телеканал за попытку разобраться в мотивах Путина на Украине
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Выпуск французского телеканала LCI, посвященный российской специальной военной операции на Украине, вызвал жесткую критику
со стороны зрителей.
В одной из последних передач телеведущая Рут Элкриф предложила собравшимся в студии экспертам обсудить, "что в голове у Владимира Путина", и выяснить мотивы, побудившие его к таким действиям.
"Рут, как лучшая подруга Макрона, конечно, очень беспристрастная журналистка!" — иронизирует NINI.
"Как вообще можно залезть в чужую голову? Они даже не психологи, чтобы позволять себе делать какие-либо выводы", — написала marisa.
"У нас в стране выборы скоро, но, по версии LCI, самое главное — рассказать французам об отношениях России и Украины", — отметил dadiou509.
"Да как будто эта телеведущая в состоянии понять, что в голове у Путина. Какая она жалкая", — добавил Christophe Le Camus.
"Вот интересно, а что в голове у продюсеров LCI?" — задался вопросом Grant.
"Думаю, у Путина в голове все как-то лучше структурировано, чем у Макрона", — заключила Alice.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Он отметил также, что требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.