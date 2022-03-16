https://ria.ru/20220316/stavka-1778561714.html

ФРС США повысила базовую ставку

ФРС США повысила базовую ставку - РИА Новости, 16.03.2022

ФРС США повысила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания повысила базовую процентную ставку до уровня 0,25-0,5% годовых, говорится в пресс-релизе РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T22:06

2022-03-16T22:06

2022-03-16T22:06

экономика

федеральная резервная система сша

сша

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания повысила базовую процентную ставку до уровня 0,25-0,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.Регулятор повысил ставку впервые с декабря 2018 года. А в марте 2020 года, в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса, внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых, и с тех пор сохранял этот показатель пятнадцать заседаний подряд.Отмечается, что решение было принято для поддержания целей Федрезерва по сохранению сильного рынка труда и инфляции на целевом уровне в 2% в долгосрочной перспективе. Регулятор также полагает, что для выполнения этих задач дальнейшее повышение ставки будет приемлемым."Комитет (по открытым рынка - ред.) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. С соответствующим подходом к монетарной политике комитет ожидает, что инфляция вернется к 2%, а рынок труда останется сильным", - сообщает регулятор.Кроме того, ФРС планирует на ближайшем заседании начать сокращение своих активов в казначейских бумагах, долговых обязательств агентств и бумагах, обеспеченных ипотечными кредитами.

https://ria.ru/20220315/inflyatsiya-1778228605.html

https://ria.ru/20211225/inflyatsiya-1765472834.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, федеральная резервная система сша, сша