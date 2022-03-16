https://ria.ru/20220316/stavka-1778561714.html
ФРС США повысила базовую ставку
ФРС США повысила базовую ставку - РИА Новости, 16.03.2022
ФРС США повысила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания повысила базовую процентную ставку до уровня 0,25-0,5% годовых, говорится в пресс-релизе РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T22:06
2022-03-16T22:06
2022-03-16T22:06
экономика
федеральная резервная система сша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747250471_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f790a61b4aeb1737911cb252ae52b27.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания повысила базовую процентную ставку до уровня 0,25-0,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.Регулятор повысил ставку впервые с декабря 2018 года. А в марте 2020 года, в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса, внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых, и с тех пор сохранял этот показатель пятнадцать заседаний подряд.Отмечается, что решение было принято для поддержания целей Федрезерва по сохранению сильного рынка труда и инфляции на целевом уровне в 2% в долгосрочной перспективе. Регулятор также полагает, что для выполнения этих задач дальнейшее повышение ставки будет приемлемым."Комитет (по открытым рынка - ред.) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. С соответствующим подходом к монетарной политике комитет ожидает, что инфляция вернется к 2%, а рынок труда останется сильным", - сообщает регулятор.Кроме того, ФРС планирует на ближайшем заседании начать сокращение своих активов в казначейских бумагах, долговых обязательств агентств и бумагах, обеспеченных ипотечными кредитами.
https://ria.ru/20220315/inflyatsiya-1778228605.html
https://ria.ru/20211225/inflyatsiya-1765472834.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747250471_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_aa1688d15515eb463ca1366c97802b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная резервная система сша, сша
ФРС США повысила базовую ставку
ФРС США повысила базовую ставку до уровня 0,25-0,5 процента годовых
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания повысила
базовую процентную ставку до уровня 0,25-0,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
Регулятор повысил ставку впервые с декабря 2018 года. А в марте 2020 года, в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса, внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых, и с тех пор сохранял этот показатель пятнадцать заседаний подряд.
Отмечается, что решение было принято для поддержания целей Федрезерва по сохранению сильного рынка труда и инфляции на целевом уровне в 2% в долгосрочной перспективе. Регулятор также полагает, что для выполнения этих задач дальнейшее повышение ставки будет приемлемым.
"Комитет (по открытым рынка - ред.) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. С соответствующим подходом к монетарной политике комитет ожидает, что инфляция вернется к 2%, а рынок труда останется сильным", - сообщает регулятор.
Кроме того, ФРС
планирует на ближайшем заседании начать сокращение своих активов в казначейских бумагах, долговых обязательств агентств и бумагах, обеспеченных ипотечными кредитами.