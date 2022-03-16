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ФРС США повысила базовую ставку - РИА Новости, 16.03.2022
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ФРС США повысила базовую ставку
ФРС США повысила базовую ставку - РИА Новости, 16.03.2022
ФРС США повысила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания повысила базовую процентную ставку до уровня 0,25-0,5% годовых, говорится в пресс-релизе РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T22:06
2022-03-16T22:06
экономика
федеральная резервная система сша
сша
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания повысила базовую процентную ставку до уровня 0,25-0,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.Регулятор повысил ставку впервые с декабря 2018 года. А в марте 2020 года, в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса, внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых, и с тех пор сохранял этот показатель пятнадцать заседаний подряд.Отмечается, что решение было принято для поддержания целей Федрезерва по сохранению сильного рынка труда и инфляции на целевом уровне в 2% в долгосрочной перспективе. Регулятор также полагает, что для выполнения этих задач дальнейшее повышение ставки будет приемлемым."Комитет (по открытым рынка - ред.) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. С соответствующим подходом к монетарной политике комитет ожидает, что инфляция вернется к 2%, а рынок труда останется сильным", - сообщает регулятор.Кроме того, ФРС планирует на ближайшем заседании начать сокращение своих активов в казначейских бумагах, долговых обязательств агентств и бумагах, обеспеченных ипотечными кредитами.
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экономика, федеральная резервная система сша, сша
22:06 16.03.2022
 
ФРС США повысила базовую ставку

ФРС США повысила базовую ставку до уровня 0,25-0,5 процента годовых

© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания повысила базовую процентную ставку до уровня 0,25-0,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
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Регулятор повысил ставку впервые с декабря 2018 года. А в марте 2020 года, в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса, внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых, и с тех пор сохранял этот показатель пятнадцать заседаний подряд.
Отмечается, что решение было принято для поддержания целей Федрезерва по сохранению сильного рынка труда и инфляции на целевом уровне в 2% в долгосрочной перспективе. Регулятор также полагает, что для выполнения этих задач дальнейшее повышение ставки будет приемлемым.
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"Комитет (по открытым рынка - ред.) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. С соответствующим подходом к монетарной политике комитет ожидает, что инфляция вернется к 2%, а рынок труда останется сильным", - сообщает регулятор.
Кроме того, ФРС планирует на ближайшем заседании начать сокращение своих активов в казначейских бумагах, долговых обязательств агентств и бумагах, обеспеченных ипотечными кредитами.
 
ЭкономикаФедеральная резервная система СШАСША
 
 
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