https://ria.ru/20220316/starstreak-1778568851.html

Британия передаст Украине ПЗРК Starstreak

Британия передаст Украине ПЗРК Starstreak - РИА Новости, 16.03.2022

Британия передаст Украине ПЗРК Starstreak

Великобритания передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, говорится в сообщении британского минобороны по итогам совета министров стран... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T23:21

2022-03-16T23:21

2022-03-16T23:22

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ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. Великобритания передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, говорится в сообщении британского минобороны по итогам совета министров стран НАТО."В ходе встречи министры обороны договорились продолжать предоставлять Украине значительные военные поставки, включая летальную и нелетальную помощь. Министр обороны Великобритании подчеркнул, что страна предоставит высокоскоростную зенитно-ракетную систему Starstreak, которая дополнит другую военную помощь, предоставляемую Вооруженными силами Великобритании, включающую более 4 тысяч противотанковых ракет", - отмечается в сообщении.Великобритания недавно усилила свои военные обязательства в Восточной Европе, включая удвоение численности войск в Эстонии, отправку кораблей HMS Trent и HMS Diamond в Восточное Средиземноморье и обеспечение воздушной полиции над Румынией и Польшей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/naemnik-1778559626.html

https://ria.ru/20220316/dostup-1778559131.html

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восточная европа

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украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, восточная европа, великобритания, украина