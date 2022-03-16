https://ria.ru/20220316/ssha-1778413248.html

США имеют решающее влияние на украинские власти, заявил Лавров

США имеют решающее влияние на украинские власти, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022

США имеют решающее влияние на украинские власти, заявил Лавров

США имеют решающее влияние на украинские власти, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:00

2022-03-16T12:00

2022-03-16T12:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. США имеют решающее влияние на украинские власти, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."США играют безусловно решающую роль в определении позиции киевских властей, они многие годы имеют огромное представительство в коридорах власти, в том числе в силовых ведомствах", - сказал Лавров в интервью РБК.

https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778372915.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии