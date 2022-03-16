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США имеют решающее влияние на украинские власти, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ssha-1778413248.html
США имеют решающее влияние на украинские власти, заявил Лавров
США имеют решающее влияние на украинские власти, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
США имеют решающее влияние на украинские власти, заявил Лавров
США имеют решающее влияние на украинские власти, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:00
2022-03-16T12:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. США имеют решающее влияние на украинские власти, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."США играют безусловно решающую роль в определении позиции киевских властей, они многие годы имеют огромное представительство в коридорах власти, в том числе в силовых ведомствах", - сказал Лавров в интервью РБК.
https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778372915.html
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в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
12:00 16.03.2022 (обновлено: 12:05 16.03.2022)
 
США имеют решающее влияние на украинские власти, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: США имеют решающее влияние на украинские власти

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. США имеют решающее влияние на украинские власти, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"США играют безусловно решающую роль в определении позиции киевских властей, они многие годы имеют огромное представительство в коридорах власти, в том числе в силовых ведомствах", - сказал Лавров в интервью РБК.
Зенитный ракетный комплекс С-300 - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 07:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Казахстане опровергли сообщение о просьбе США по C-300 для Украины
 
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