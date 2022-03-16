https://ria.ru/20220316/ssha-1778413248.html
США имеют решающее влияние на украинские власти, заявил Лавров
США имеют решающее влияние на украинские власти, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
США имеют решающее влияние на украинские власти, заявил Лавров
США имеют решающее влияние на украинские власти, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:00
2022-03-16T12:00
2022-03-16T12:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. США имеют решающее влияние на украинские власти, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."США играют безусловно решающую роль в определении позиции киевских властей, они многие годы имеют огромное представительство в коридорах власти, в том числе в силовых ведомствах", - сказал Лавров в интервью РБК.
https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778372915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
12:00 16.03.2022 (обновлено: 12:05 16.03.2022)
США имеют решающее влияние на украинские власти, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: США имеют решающее влияние на украинские власти