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Шмыгаль назвал Россию "страной — спонсором терроризма" - РИА Новости, 16.03.2022
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Шмыгаль назвал Россию "страной — спонсором терроризма"
Шмыгаль назвал Россию "страной — спонсором терроризма" - РИА Новости, 16.03.2022
Шмыгаль назвал Россию "страной — спонсором терроризма"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил признать РФ "страной-спонсором терроризма", отменить визы россиян, ввести эмбарго на все российские ресурсы —... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T03:49
2022-03-16T05:55
в мире
владимир зеленский
матеуш моравецкий
россия
киев
вооруженные силы рф
украина
денис шмыгаль
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил признать РФ "страной-спонсором терроризма", отменить визы россиян, ввести эмбарго на все российские ресурсы — нефть, газ, минералы, металлы.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что он, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша прибыли в Киев. Вечером во вторник Владимир Зеленский встретился с ними, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале. Во встрече также принимал участие Шмыгаль. Обсуждались, в частности, вопросы вооружений и эвакуации.По его словам, Киев также выступает за расширение персональных санкций на всех госслужащих — "от министров до депутатов Госдумы, до руководителей органов местного самоуправления"."Закрытие морских портов для российских кораблей и моряков, эмбарго на все российские ресурсы — нефть, газ, минералы, металлы. Продолжение отключения российских банков от SWIFT", — добавил Шмыгаль.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир зеленский, матеуш моравецкий, россия, киев, вооруженные силы рф, украина, денис шмыгаль
03:49 16.03.2022 (обновлено: 05:55 16.03.2022)
 
Шмыгаль назвал Россию "страной — спонсором терроризма"

Шмыгаль предложи признать Россию "страной — спонсором терроризма" и отменить визы

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил признать РФ "страной-спонсором терроризма", отменить визы россиян, ввести эмбарго на все российские ресурсы — нефть, газ, минералы, металлы.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что он, вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении Петр Фиала и Янез Янша прибыли в Киев. Вечером во вторник Владимир Зеленский встретился с ними, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале. Во встрече также принимал участие Шмыгаль. Обсуждались, в частности, вопросы вооружений и эвакуации.
"Основными сферами новых санкций должны стать признание России и Европейским союзом, и Соединенными Штатами, и странами Европейского союза страной, которая спонсирует терроризм. Визы для граждан России должны быть отменены", — сказал Шмыгаль после переговоров.
По его словам, Киев также выступает за расширение персональных санкций на всех госслужащих — "от министров до депутатов Госдумы, до руководителей органов местного самоуправления".
"Закрытие морских портов для российских кораблей и моряков, эмбарго на все российские ресурсы — нефть, газ, минералы, металлы. Продолжение отключения российских банков от SWIFT", — добавил Шмыгаль.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ЗеленскийМатеуш МоравецкийРоссияКиевВооруженные силы РФУкраинаДенис Шмыгаль
 
 
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