https://ria.ru/20220316/spetsoperatsiya-1778571300.html

День 21-й: эвакуация из Мариуполя, Россия и Украина пытаются договориться

День 21-й: эвакуация из Мариуполя, Россия и Украина пытаются договориться - РИА Новости, 16.03.2022

День 21-й: эвакуация из Мариуполя, Россия и Украина пытаются договориться

За последние сутки из Мариуполя эвакуированы по гуманитарным коридорам боле 31 тысячи мирных граждан, в том числе 89 иностранцев, Россия и Украина продолжают... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T23:52

2022-03-16T23:52

2022-03-16T23:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

вооруженные силы рф

владимир мединский

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За последние сутки из Мариуполя эвакуированы по гуманитарным коридорам боле 31 тысячи мирных граждан, в том числе 89 иностранцев, Россия и Украина продолжают попытки договориться.По данным Минобороны РФ, в течение суток из разблокированного Мариуполя была обеспечена безопасная эвакуация по гуманитарным коридорам 31 367 мирных граждан, в том числе 89 иностранцев. Это 71 представитель ОБСЕ, 9 граждан Греции и 9 граждан Пакистана, уточнили в ведомстве.Авиация и средства противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки сбили два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 в районе Новой Быковки, а также четыре беспилотных летательных аппарата. Росгвардия сообщила, что взяла под охрану Каховскую ГЭС, украинская сторона сдала ее без боя, местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам.Кровавая провокацияБоевики националистического батальона "Азов" в среду совершили "новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра", заявило Минобороны РФ.Как отметило министерство, ранее от беженцев, выбравшихся из Мариуполя, было известно, что в здании театра нацисты батальона "Азов" могли удерживать мирных жителей в заложниках, используя верхние этажи в качестве огневых точек.В ведомстве также заявили, что российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям, и здание театра никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось.Попытки договоритьсяПереговоры с Украиной продолжаются, но идут тяжело и медленно, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский. По его словам, цель России на переговорах не менялась: "Нам нужна мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина, хотим, чтобы договоренность была на поколения, чтобы наши дети тоже жили в мире".При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что позиции сторон на переговорах России и Украины по обострившейся ситуации на украинской территории были разными, но сейчас начинают выходить на какой-то компромисс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778125324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, вооруженные силы рф, владимир мединский, украина, ситуация в днр и лнр