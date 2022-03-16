День 21-й: эвакуация из Мариуполя, Россия и Украина пытаются договориться
День 21-й спецоперации: эвакуация из Мариуполя, Россия и Украина пытаются договориться
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБронетранспортер Народной милиции ДНР в селе Гнутово
Бронетранспортер Народной милиции ДНР в селе Гнутово
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. За последние сутки из Мариуполя эвакуированы по гуманитарным коридорам боле 31 тысячи мирных граждан, в том числе 89 иностранцев, Россия и Украина продолжают попытки договориться.
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Авиация и средства противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки сбили два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 в районе Новой Быковки, а также четыре беспилотных летательных аппарата. Росгвардия сообщила, что взяла под охрану Каховскую ГЭС, украинская сторона сдала ее без боя, местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам.
Кровавая провокация
Боевики националистического батальона "Азов" в среду совершили "новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра", заявило Минобороны РФ.
Как отметило министерство, ранее от беженцев, выбравшихся из Мариуполя, было известно, что в здании театра нацисты батальона "Азов" могли удерживать мирных жителей в заложниках, используя верхние этажи в качестве огневых точек.
В ведомстве также заявили, что российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям, и здание театра никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось.
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Попытки договориться
Переговоры с Украиной продолжаются, но идут тяжело и медленно, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский. По его словам, цель России на переговорах не менялась: "Нам нужна мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина, хотим, чтобы договоренность была на поколения, чтобы наши дети тоже жили в мире".
При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что позиции сторон на переговорах России и Украины по обострившейся ситуации на украинской территории были разными, но сейчас начинают выходить на какой-то компромисс.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.