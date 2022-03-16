https://ria.ru/20220316/sotsuslugi-1778497635.html

Путин поручил обеспечить доступность социальных услуг

Путин поручил обеспечить доступность социальных услуг - РИА Новости, 16.03.2022

Путин поручил обеспечить доступность социальных услуг

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить доступность для граждан социальных услуг, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:21

2022-03-16T17:21

2022-03-16T17:21

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить доступность для граждан социальных услуг, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ.Путин подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ"."Высшим должностным лицам субъектов РФ с учетом географических особенностей соответствующих территорий принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, предусматривающие в том числе... сохранение доступности социальных услуг для граждан РФ", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220316/sotsvyplaty-1778490807.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, владимир путин