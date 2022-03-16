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Путин поручил обеспечить доступность социальных услуг - РИА Новости, 16.03.2022
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Путин поручил обеспечить доступность социальных услуг
Путин поручил обеспечить доступность социальных услуг - РИА Новости, 16.03.2022
Путин поручил обеспечить доступность социальных услуг
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить доступность для граждан социальных услуг, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:21
2022-03-16T17:21
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить доступность для граждан социальных услуг, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ.Путин подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ"."Высшим должностным лицам субъектов РФ с учетом географических особенностей соответствующих территорий принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, предусматривающие в том числе... сохранение доступности социальных услуг для граждан РФ", - говорится в документе.
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россия, общество, владимир путин
17:21 16.03.2022
 
Путин поручил обеспечить доступность социальных услуг

Президент Путин поручил главам регионов обеспечить доступность социальных услуг

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить доступность для граждан социальных услуг, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ.
Путин подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ".
"Высшим должностным лицам субъектов РФ с учетом географических особенностей соответствующих территорий принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, предусматривающие в том числе... сохранение доступности социальных услуг для граждан РФ", - говорится в документе.
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