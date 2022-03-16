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Челябинский губернатор поставил задачу продолжить строительство соцобъектов - РИА Новости, 16.03.2022
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Челябинская область
https://ria.ru/20220316/sotsobekty-1778545472.html
Челябинский губернатор поставил задачу продолжить строительство соцобъектов
Челябинский губернатор поставил задачу продолжить строительство соцобъектов - РИА Новости, 16.03.2022
Челябинский губернатор поставил задачу продолжить строительство соцобъектов
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу выполнить все обязательства по строительству социальных объектов в регионе, а также жестко... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T19:59
2022-03-16T19:59
челябинская область
экономика
марат хуснуллин
россия
алексей текслер
челябинская область
жилье
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу выполнить все обязательства по строительству социальных объектов в регионе, а также жестко реагировать на факты необоснованного роста цен на стройматериалы, сообщила пресс-служба правительства региона."Что касается строительства социальных объектов за счет бюджетных инвестиций, очень важно продолжить стройку всех запланированных объектов, где нужно, принимать оперативные решения различного плана, реагировать на изменяющуюся ситуацию. Мы это будем делать. В частности, допуская, что надо будет корректировать проектные решения, если там значительная доля импортного оборудования, соответственно, проще сейчас эти решения скорректировать, чем потом, уже на стадии стройки, с этими проблемами сталкиваться", - цитирует пресс-служба слова Текслера.Также, по его словам, важно пересмотреть проекты с использованием импортной составляющей, ориентироваться на отечественных производителей, и не допускать необоснованного роста цен на строительные материалы, на стройку в целом. "Предупреждаю, что буду жестко реагировать на любые факты необоснованного увеличения стоимости. Тут не надо, что называется, гоняться за курсом, у нас почти все стройматериалы отечественные… Прекрасно все понимаем, поставщики, металлурги и прочее – все прекрасно понимаем. Но за курсом доллара бежать не нужно, мы догонять не собираемся, ориентируемся на отечественное", - цитирует пресс-служба слова главы региона.В пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона РИА Новости пояснили, что на федеральном и региональном уровнях подготовлены, а также продолжают готовиться дополнительные меры, которые позволят осуществить строительство объектов в намеченные сроки. "В настоящее время упрощены процедуры по разработке градостроительной документации и проведения публичных слушаний, сокращены сроки для предоставления земельных участков застройщикам, при необходимости будут продлены действующие договоры аренды, упрощена процедура по регистрации прав на построенные объекты", - пояснила сотрудница пресс-службы минстроя Светлана Фирсова.Кроме того, что касается стоимости стройматериалов, то в минпроме отмечают, что все поступающие данные о наличии фактов значительного повышения стоимости строительных ресурсов, планируемых к закупке на объекты капитального строительства, в том числе отказ от продажи по зафиксированным ранее в контрактах ценах, направляются на официальный сайт федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве для проверок по выявлению спекулятивных составляющих. Работа по реализации госпрограмм в рамках заключенных контрактов будет продолжена в полном объеме, добавила Фирсова.Ранее был утвержден второй пакет антикризисных мер для строительной отрасли России, который направлен на ускорение строительства и создание заделов для запуска новых проектов, а также на поддержку граждан и застройщиков. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал, что теперь процесс оформления разрешительной документации на строительство ускорится не менее чем на полгода за счёт предоставления возможности рассматривать одновременно изменения в генплан, правила землепользования и застройки и проекты планировок территорий. При этом публичные слушания станут едиными. "При необходимости мы даже готовы в некоторых критически важных ситуациях рассматривать вопрос предоставления земельных участков без торгов, и это предусмотрено новым пакетом мер. Наша задача – как можно быстрее вовлечь в гражданский оборот наибольшее количество земельных участков для строительства значимых для граждан объектов инфраструктуры", – приводит слова Хуснуллина министерство экономического развития региона.
https://ria.ru/20220309/oblast-1777245030.html
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экономика, марат хуснуллин, россия, алексей текслер, челябинская область, жилье
19:59 16.03.2022
 
Челябинский губернатор поставил задачу продолжить строительство соцобъектов

Глава Челябинской области Текслер поставил задачу продолжить строительство соцобъектов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу выполнить все обязательства по строительству социальных объектов в регионе, а также жестко реагировать на факты необоснованного роста цен на стройматериалы, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Что касается строительства социальных объектов за счет бюджетных инвестиций, очень важно продолжить стройку всех запланированных объектов, где нужно, принимать оперативные решения различного плана, реагировать на изменяющуюся ситуацию. Мы это будем делать. В частности, допуская, что надо будет корректировать проектные решения, если там значительная доля импортного оборудования, соответственно, проще сейчас эти решения скорректировать, чем потом, уже на стадии стройки, с этими проблемами сталкиваться", - цитирует пресс-служба слова Текслера.
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Также, по его словам, важно пересмотреть проекты с использованием импортной составляющей, ориентироваться на отечественных производителей, и не допускать необоснованного роста цен на строительные материалы, на стройку в целом. "Предупреждаю, что буду жестко реагировать на любые факты необоснованного увеличения стоимости. Тут не надо, что называется, гоняться за курсом, у нас почти все стройматериалы отечественные… Прекрасно все понимаем, поставщики, металлурги и прочее – все прекрасно понимаем. Но за курсом доллара бежать не нужно, мы догонять не собираемся, ориентируемся на отечественное", - цитирует пресс-служба слова главы региона.
В пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона РИА Новости пояснили, что на федеральном и региональном уровнях подготовлены, а также продолжают готовиться дополнительные меры, которые позволят осуществить строительство объектов в намеченные сроки. "В настоящее время упрощены процедуры по разработке градостроительной документации и проведения публичных слушаний, сокращены сроки для предоставления земельных участков застройщикам, при необходимости будут продлены действующие договоры аренды, упрощена процедура по регистрации прав на построенные объекты", - пояснила сотрудница пресс-службы минстроя Светлана Фирсова.
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Кроме того, что касается стоимости стройматериалов, то в минпроме отмечают, что все поступающие данные о наличии фактов значительного повышения стоимости строительных ресурсов, планируемых к закупке на объекты капитального строительства, в том числе отказ от продажи по зафиксированным ранее в контрактах ценах, направляются на официальный сайт федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве для проверок по выявлению спекулятивных составляющих. Работа по реализации госпрограмм в рамках заключенных контрактов будет продолжена в полном объеме, добавила Фирсова.
Ранее был утвержден второй пакет антикризисных мер для строительной отрасли России, который направлен на ускорение строительства и создание заделов для запуска новых проектов, а также на поддержку граждан и застройщиков. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал, что теперь процесс оформления разрешительной документации на строительство ускорится не менее чем на полгода за счёт предоставления возможности рассматривать одновременно изменения в генплан, правила землепользования и застройки и проекты планировок территорий. При этом публичные слушания станут едиными. "При необходимости мы даже готовы в некоторых критически важных ситуациях рассматривать вопрос предоставления земельных участков без торгов, и это предусмотрено новым пакетом мер. Наша задача – как можно быстрее вовлечь в гражданский оборот наибольшее количество земельных участков для строительства значимых для граждан объектов инфраструктуры", – приводит слова Хуснуллина министерство экономического развития региона.
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Челябинская областьЭкономикаМарат ХуснуллинРоссияАлексей ТекслерЧелябинская областьЖилье
 
 
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