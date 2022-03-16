https://ria.ru/20220316/shveytsariya-1778410535.html

Лавров: Швейцария предлагает посредничество в разрешении кризиса на Украине

Лавров: Швейцария предлагает посредничество в разрешении кризиса на Украине - РИА Новости, 16.03.2022

Лавров: Швейцария предлагает посредничество в разрешении кризиса на Украине

Швейцария предлагает свое посредничество в кризисе между Россией и Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:49

2022-03-16T11:49

2022-03-16T12:01

сергей лавров

в мире

украина

швейцария

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Швейцария предлагает свое посредничество в кризисе между Россией и Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Ко мне периодически обращаются коллеги из других стран, в частности из Швейцарии, которая традиционно позиционирует себя в качестве страны, где достигаются компромиссы, и которая готова посредничать", - сказал он в интервью телеканалу РБК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/lavrov-1778411454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей лавров, в мире, украина, швейцария, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, рбк (медиагруппа)