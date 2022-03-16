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Лавров: Швейцария предлагает посредничество в разрешении кризиса на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
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Лавров: Швейцария предлагает посредничество в разрешении кризиса на Украине
Лавров: Швейцария предлагает посредничество в разрешении кризиса на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Лавров: Швейцария предлагает посредничество в разрешении кризиса на Украине
Швейцария предлагает свое посредничество в кризисе между Россией и Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:49
2022-03-16T12:01
сергей лавров
в мире
украина
швейцария
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Швейцария предлагает свое посредничество в кризисе между Россией и Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Ко мне периодически обращаются коллеги из других стран, в частности из Швейцарии, которая традиционно позиционирует себя в качестве страны, где достигаются компромиссы, и которая готова посредничать", - сказал он в интервью телеканалу РБК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220316/lavrov-1778411454.html
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сергей лавров, в мире, украина, швейцария, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, рбк (медиагруппа)
11:49 16.03.2022 (обновлено: 12:01 16.03.2022)
 
Лавров: Швейцария предлагает посредничество в разрешении кризиса на Украине

Лавров: Швейцария предлагает свое посредничество в разрешении украинского кризиса

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Швейцария предлагает свое посредничество в кризисе между Россией и Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ко мне периодически обращаются коллеги из других стран, в частности из Швейцарии, которая традиционно позиционирует себя в качестве страны, где достигаются компромиссы, и которая готова посредничать", - сказал он в интервью телеканалу РБК.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 11:54В мире
Лавров: на переговорах с Украиной есть надежда на компромисс
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Сергей ЛавровВ миреУкраинаШвейцарияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинРБК (медиагруппа)
 
 
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