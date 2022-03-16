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Шольц рассказал, как Германия помогает переговорам России и Украины - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/sholts-1778560588.html
Шольц рассказал, как Германия помогает переговорам России и Украины
Шольц рассказал, как Германия помогает переговорам России и Украины - РИА Новости, 16.03.2022
Шольц рассказал, как Германия помогает переговорам России и Украины
Германия вносит свой вклад в переговоры Украины и России, доводит свою позицию и позицию ЕС и НАТО до Москвы, но решение о том, каким будет результат... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T21:54
2022-03-16T22:11
в мире
украина
москва
россия
нато
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
германия
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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Германия вносит свой вклад в переговоры Украины и России, доводит свою позицию и позицию ЕС и НАТО до Москвы, но решение о том, каким будет результат переговоров, Украина должна принять самостоятельно, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."В то же время дело обстоит так, что ведутся переговоры, и мы вносим любой вклад, который можем, чтобы у этих переговоров был шанс. Мы говорим с обеими сторонами, но мы также четко даем понять (президенту РФ Владимиру) Путину, в чем заключается позиция Германии, Европейского союза и НАТО в этом вопросе. Это служит тому, чтобы поддерживать переговорные возможности Украины. Но Украина должна решать, какой результат она примет или нет. Это не наше дело и никого другого. Речь идет об Украине, о собственной стране, собственном суверенитете. Это мы должны всегда иметь в виду, когда мы готовы помочь, и мы готовы помочь, будучи на стороне Украины", - заявил Шольц перед встречей с финским премьер-министром Санной Марин.Он отметил при этом, что необходимо "ясно понимать, что реальность российского нападения не изменилась - война продолжается".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/argument-1777029123.html
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в мире, украина, москва, россия, нато, владимир путин, германия
21:54 16.03.2022 (обновлено: 22:11 16.03.2022)
 
Шольц рассказал, как Германия помогает переговорам России и Украины

Канцлер ФРГ Шольц: Германия доносит позицию ЕС и НАТО по Украине до России

© REUTERS / John Macdougall/PoolКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / John Macdougall/Pool
Канцлер Германии Олаф Шольц
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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Германия вносит свой вклад в переговоры Украины и России, доводит свою позицию и позицию ЕС и НАТО до Москвы, но решение о том, каким будет результат переговоров, Украина должна принять самостоятельно, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"В то же время дело обстоит так, что ведутся переговоры, и мы вносим любой вклад, который можем, чтобы у этих переговоров был шанс. Мы говорим с обеими сторонами, но мы также четко даем понять (президенту РФ Владимиру) Путину, в чем заключается позиция Германии, Европейского союза и НАТО в этом вопросе. Это служит тому, чтобы поддерживать переговорные возможности Украины. Но Украина должна решать, какой результат она примет или нет. Это не наше дело и никого другого. Речь идет об Украине, о собственной стране, собственном суверенитете. Это мы должны всегда иметь в виду, когда мы готовы помочь, и мы готовы помочь, будучи на стороне Украины", - заявил Шольц перед встречей с финским премьер-министром Санной Марин.
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Он отметил при этом, что необходимо "ясно понимать, что реальность российского нападения не изменилась - война продолжается".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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