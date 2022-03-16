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В Шереметьево временно закрыли два терминала и одну взлетную полосу - РИА Новости, 16.03.2022
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Туризм
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В Шереметьево временно закрыли два терминала и одну взлетную полосу
В Шереметьево временно закрыли два терминала и одну взлетную полосу - РИА Новости, 16.03.2022
В Шереметьево временно закрыли два терминала и одну взлетную полосу
Московский аэропорт Шереметьево вывел из эксплуатации одну взлетно-посадочную полосу, а также терминалы E и D, приостановил инвестиционные проекты и существенно РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:40
2022-03-16T16:40
туризм
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шереметьево (аэропорт)
новости - туризм
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Московский аэропорт Шереметьево вывел из эксплуатации одну взлетно-посадочную полосу, а также терминалы E и D, приостановил инвестиционные проекты и существенно сократил расходы, сообщает воздушная гавань.Столичный хаб разработал комплекс антикризисных мер. "Основная задача на данном этапе – это максимально сохранить производственный потенциал компании для обеспечения бесперебойной штатной работы в текущих условиях", – говорится в сообщении.В частности, временно выведены из эксплуатации терминал E, терминал D (с 15 марта) и взлетно-посадочная полоса (ВПП-3) до восстановления объема пассажирских перевозок.Кроме того, как сообщает аэропорт, временно изменен график движения поездов между терминалами: с 15 марта между станциями "Шереметьево 1" и "Шереметьево 2" курсирует один из двух беспилотных составов. Многоуровневый паркинг и движение на привокзальной площади терминала D временно закрыты.ВПП-3 открылась в аэропорту в конце сентября 2019 года. Весной 2020 года на фоне снижения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса Шереметьево уже приостанавливал ее работу. Также по этой причине тогда закрывались терминалы С, E, D.
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туризм, шереметьево (аэропорт), новости - туризм, туристы, аэропорты, москва, пассажиры, санкции в отношении россии
16:40 16.03.2022
 
В Шереметьево временно закрыли два терминала и одну взлетную полосу

В аэропорту Шереметьево обслуживание пассажиров ведут только в двух из пяти терминалов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ аэропорту Шереметьево в Москве
В аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Московский аэропорт Шереметьево вывел из эксплуатации одну взлетно-посадочную полосу, а также терминалы E и D, приостановил инвестиционные проекты и существенно сократил расходы, сообщает воздушная гавань.
Столичный хаб разработал комплекс антикризисных мер. "Основная задача на данном этапе – это максимально сохранить производственный потенциал компании для обеспечения бесперебойной штатной работы в текущих условиях", – говорится в сообщении.
В частности, временно выведены из эксплуатации терминал E, терминал D (с 15 марта) и взлетно-посадочная полоса (ВПП-3) до восстановления объема пассажирских перевозок.
Кроме того, как сообщает аэропорт, временно изменен график движения поездов между терминалами: с 15 марта между станциями "Шереметьево 1" и "Шереметьево 2" курсирует один из двух беспилотных составов. Многоуровневый паркинг и движение на привокзальной площади терминала D временно закрыты.
ВПП-3 открылась в аэропорту в конце сентября 2019 года. Весной 2020 года на фоне снижения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса Шереметьево уже приостанавливал ее работу. Также по этой причине тогда закрывались терминалы С, E, D.
Росавиация - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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