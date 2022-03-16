https://ria.ru/20220316/sheremetevo-1778477790.html

В Шереметьево временно закрыли два терминала и одну взлетную полосу

В Шереметьево временно закрыли два терминала и одну взлетную полосу - РИА Новости, 16.03.2022

В Шереметьево временно закрыли два терминала и одну взлетную полосу

Московский аэропорт Шереметьево вывел из эксплуатации одну взлетно-посадочную полосу, а также терминалы E и D, приостановил инвестиционные проекты и существенно РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:40

2022-03-16T16:40

2022-03-16T16:40

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Московский аэропорт Шереметьево вывел из эксплуатации одну взлетно-посадочную полосу, а также терминалы E и D, приостановил инвестиционные проекты и существенно сократил расходы, сообщает воздушная гавань.Столичный хаб разработал комплекс антикризисных мер. "Основная задача на данном этапе – это максимально сохранить производственный потенциал компании для обеспечения бесперебойной штатной работы в текущих условиях", – говорится в сообщении.В частности, временно выведены из эксплуатации терминал E, терминал D (с 15 марта) и взлетно-посадочная полоса (ВПП-3) до восстановления объема пассажирских перевозок.Кроме того, как сообщает аэропорт, временно изменен график движения поездов между терминалами: с 15 марта между станциями "Шереметьево 1" и "Шереметьево 2" курсирует один из двух беспилотных составов. Многоуровневый паркинг и движение на привокзальной площади терминала D временно закрыты.ВПП-3 открылась в аэропорту в конце сентября 2019 года. Весной 2020 года на фоне снижения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса Шереметьево уже приостанавливал ее работу. Также по этой причине тогда закрывались терминалы С, E, D.

https://ria.ru/20220316/avia-1778396203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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