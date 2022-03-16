https://ria.ru/20220316/sheremetevo-1778477790.html
В Шереметьево временно закрыли два терминала и одну взлетную полосу
В Шереметьево временно закрыли два терминала и одну взлетную полосу - РИА Новости, 16.03.2022
В Шереметьево временно закрыли два терминала и одну взлетную полосу
Московский аэропорт Шереметьево вывел из эксплуатации одну взлетно-посадочную полосу, а также терминалы E и D, приостановил инвестиционные проекты и существенно РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:40
2022-03-16T16:40
2022-03-16T16:40
туризм
туризм
шереметьево (аэропорт)
новости - туризм
туристы
аэропорты
москва
пассажиры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778205172_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f24635652553f08651cb5eb840ccf89.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Московский аэропорт Шереметьево вывел из эксплуатации одну взлетно-посадочную полосу, а также терминалы E и D, приостановил инвестиционные проекты и существенно сократил расходы, сообщает воздушная гавань.Столичный хаб разработал комплекс антикризисных мер. "Основная задача на данном этапе – это максимально сохранить производственный потенциал компании для обеспечения бесперебойной штатной работы в текущих условиях", – говорится в сообщении.В частности, временно выведены из эксплуатации терминал E, терминал D (с 15 марта) и взлетно-посадочная полоса (ВПП-3) до восстановления объема пассажирских перевозок.Кроме того, как сообщает аэропорт, временно изменен график движения поездов между терминалами: с 15 марта между станциями "Шереметьево 1" и "Шереметьево 2" курсирует один из двух беспилотных составов. Многоуровневый паркинг и движение на привокзальной площади терминала D временно закрыты.ВПП-3 открылась в аэропорту в конце сентября 2019 года. Весной 2020 года на фоне снижения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса Шереметьево уже приостанавливал ее работу. Также по этой причине тогда закрывались терминалы С, E, D.
https://ria.ru/20220316/avia-1778396203.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778205172_0:0:1200:899_1920x0_80_0_0_a25eb6147e5218e68db6eb7a8188de35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, шереметьево (аэропорт), новости - туризм, туристы, аэропорты, москва, пассажиры, санкции в отношении россии
В Шереметьево временно закрыли два терминала и одну взлетную полосу
В аэропорту Шереметьево обслуживание пассажиров ведут только в двух из пяти терминалов
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Московский аэропорт Шереметьево вывел из эксплуатации одну взлетно-посадочную полосу, а также терминалы E и D, приостановил инвестиционные проекты и существенно сократил расходы, сообщает воздушная гавань.
Столичный хаб разработал комплекс антикризисных мер. "Основная задача на данном этапе – это максимально сохранить производственный потенциал компании для обеспечения бесперебойной штатной работы в текущих условиях", – говорится в сообщении.
В частности, временно выведены из эксплуатации терминал E, терминал D (с 15 марта) и взлетно-посадочная полоса (ВПП-3) до восстановления объема пассажирских перевозок.
Кроме того, как сообщает аэропорт, временно изменен график движения поездов между терминалами: с 15 марта между станциями "Шереметьево 1" и "Шереметьево 2" курсирует один из двух беспилотных составов. Многоуровневый паркинг и движение на привокзальной площади терминала D временно закрыты.
ВПП-3 открылась в аэропорту в конце сентября 2019 года. Весной 2020 года на фоне снижения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса Шереметьево уже приостанавливал ее работу. Также по этой причине тогда закрывались терминалы С, E, D.