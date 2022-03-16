https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778566146.html

Постпредство при ВТО назвало санкции против России угрозой мировой торговле

Постпредство при ВТО назвало санкции против России угрозой мировой торговле - РИА Новости, 16.03.2022

Постпредство при ВТО назвало санкции против России угрозой мировой торговле

Агрессивные и политически мотивированные ограничения в торговле в отношении России со стороны некоторых стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) несут... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T22:47

2022-03-16T22:47

2022-03-16T22:47

в мире

россия

всемирная торговая организация (вто)

европа

сша

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Агрессивные и политически мотивированные ограничения в торговле в отношении России со стороны некоторых стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) несут угрозу для всей системы мировой торговли, говорится в документе, который распространило российское постпредство при организации."Российская Федерация хотела бы обратить внимание членов ВТО на опасности, которые угрожают многосторонней системе торговли из-за недавних агрессивных и политически мотивированных ограничений в торговле со стороны некоторых членов ВТО. Вместо того, чтобы поощрять постепенную нормализацию международной торговли, которая важна для восстановления экономики от последствий пандемии, эти члены ВТО постепенно принимают односторонние меры в торговле, направленные на подрыв экономики РФ и ее соседей", - говорится в документе, который опубликован на сайте ВТО.В обращении указано, что нарушение основных правил ВТО оказывает серьезное давление на глобальные цепочки поставок, и уже отражается на ценах на энергоресурсы, полезные ископаемые и продукты питания.В числе санкций в отношении РФ, которые противоречат правилам ВТО, указаны: введение импортных тарифов выше ставок режима наибольшего благоприятствования; запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов, а также намерения по ограничению поставок других энергетических ресурсов, таких как природный газ и уголь; ограничения на экспорт в Россию различных товаров, включая оборудование и технологии для нефтепереработки, продуктов питания и товаров народного потребления; блокирование работы финансовых учреждений РФ, в том числе замораживание значительной части их валютных резервов; запрет новых инвестиций в РФ, включая энергетический сектор; строгий экспортный контроль или полный запрет на торговлю другими критически важными для экономического развития товарами и технологиями и другое.Постпредство также отмечает, что разговоры об исключении России или приостановка ее членства в ВТО противоречит правилам организации, которые не предусматривают таких действий."Односторонняя необоснованная отмена режима наибольшего благоприятствования для российских товаров и услуг или даже публичное обсуждение отмены такого режима грубо противоречат фундаментальному принципу недискриминации", - пишут авторы документа. Кроме того, попытки изолировать Россию от переговорной и регулярной деятельности ВТО приведут к параличу основных функций организации, указывают они. В российском постпредстве при ВТО указали, что попытки заблокировать переговорный процесс по политическим мотивам выглядит скорее предлогом для прикрытия неспособности или нежелания искать компромиссы по существенным вопросам.

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778559513.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, всемирная торговая организация (вто), европа, сша