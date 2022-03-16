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Минфин США заявил, что санкции не мешают России обслуживать суверенный долг - РИА Новости, 16.03.2022
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Минфин США заявил, что санкции не мешают России обслуживать суверенный долг
Минфин США заявил, что санкции не мешают России обслуживать суверенный долг - РИА Новости, 16.03.2022
Минфин США заявил, что санкции не мешают России обслуживать суверенный долг
Западные санкции против России не препятствуют ей обслуживать суверенный долг в долларах по меньшей мере до конца мая, передает агентство Bloomberg со ссылкой... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T21:38
2022-03-16T23:48
экономика
сша
россия
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Западные санкции против России не препятствуют ей обслуживать суверенный долг в долларах по меньшей мере до конца мая, передает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства финансов США.Россия 16 марта должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов — это будет первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин России в понедельник сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купона."Ограничения Министерства финансов США на сделки с российским Центральным банком и другими российскими институтами не препятствуют этой стране осуществлять выплаты по долларовому долгу по меньшей мере до конца мая", — цитирует агентство чиновника, который пожелал остаться неназванным.Министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT Arabic ранее говорил, что "возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте" зависят от американских властей, которые должны разъяснить, вероятны ли такие расчеты с российских валютных счетов.
https://ria.ru/20220316/defolt-1778485674.html
https://ria.ru/20220313/gosdolg-1777927750.html
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экономика, сша, россия, министерство финансов сша, санкции в отношении россии
21:38 16.03.2022 (обновлено: 23:48 16.03.2022)
 
Минфин США заявил, что санкции не мешают России обслуживать суверенный долг

Минфин США: санкции против России не мешают обслуживать суверенный долг в долларах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка России в Москве
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Западные санкции против России не препятствуют ей обслуживать суверенный долг в долларах по меньшей мере до конца мая, передает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства финансов США.
Россия 16 марта должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов — это будет первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин России в понедельник сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купона.
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"Ограничения Министерства финансов США на сделки с российским Центральным банком и другими российскими институтами не препятствуют этой стране осуществлять выплаты по долларовому долгу по меньшей мере до конца мая", — цитирует агентство чиновника, который пожелал остаться неназванным.
Министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT Arabic ранее говорил, что "возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте" зависят от американских властей, которые должны разъяснить, вероятны ли такие расчеты с российских валютных счетов.
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ЭкономикаСШАРоссияМинистерство финансов СШАСанкции в отношении России
 
 
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