Антироссийские санкции вызовут хаос в экономике США, считает эксперт
Американский эксперт Блэк: антироссийские санкции вызовут хаос в экономике США
© AP Photo / Noah BergerСША
© AP Photo / Noah Berger
США
НЬЮ-ЙОРК, 16 мар – РИА Новости. Масштабные антироссийские санкции, введенные Вашингтоном против России на фоне событий на Украине, повлияют на экономику США и вызовут в ней "абсолютный хаос", такое мнение выразил в беседе с РИА Новости представитель "Института Шиллера" в Нью-Йорке Ричард Блэк.
Отвечая на вопрос о том, отразятся ли санкции на экономике США, Блэк сказал: "Да, это именно так. Американские граждане все последние годы боролись с обнищанием, снижением уровня жизни, исчезновением среднего класса, и в последние месяцы гиперинфляция, цены на сырье и топливо только росли".
"Прекращение нормальной мировой торговли, которое повлекли санкции введенные по указанию США, вызовет абсолютный хаос в американской экономике", - подчеркнул Блэк.
По его мнению, учитывая связь между западными банками и российской экономикой можно будет лицезреть "коллапс, взрыв западной финансовой системы в целом, что будет весьма чудовищным".
На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт российской нефти и других энергоносителей. Этот шаг еще больше усугубил текущую ситуацию с ценами на нефть, которые росли последние несколько недель и превысили 100 долларов за баррель. В то время как Вашингтон пытается экономическими санкциями добиться изменения российской политики, люди в США ощутили последствия для своих кошельков - розничная цена на бензин 8 марта достигла исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.