https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778381315.html

Антироссийские санкции вызовут хаос в экономике США, считает эксперт

Антироссийские санкции вызовут хаос в экономике США, считает эксперт - РИА Новости, 16.03.2022

Антироссийские санкции вызовут хаос в экономике США, считает эксперт

Масштабные антироссийские санкции, введенные Вашингтоном против России на фоне событий на Украине, повлияют на экономику США и вызовут в ней "абсолютный хаос",... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:12

2022-03-16T09:12

2022-03-16T09:12

цены на нефть

владимир путин

россия

сша

джо байден

вашингтон (город)

вооруженные силы рф

санкции в отношении россии

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НЬЮ-ЙОРК, 16 мар – РИА Новости. Масштабные антироссийские санкции, введенные Вашингтоном против России на фоне событий на Украине, повлияют на экономику США и вызовут в ней "абсолютный хаос", такое мнение выразил в беседе с РИА Новости представитель "Института Шиллера" в Нью-Йорке Ричард Блэк.Отвечая на вопрос о том, отразятся ли санкции на экономике США, Блэк сказал: "Да, это именно так. Американские граждане все последние годы боролись с обнищанием, снижением уровня жизни, исчезновением среднего класса, и в последние месяцы гиперинфляция, цены на сырье и топливо только росли".По его мнению, учитывая связь между западными банками и российской экономикой можно будет лицезреть "коллапс, взрыв западной финансовой системы в целом, что будет весьма чудовищным"."Альтернатива, к которой мы ("Институт Шиллера" - ред.) призываем – это переговоры о новой экономической парадигме продуктивного сотрудничества между Востоком и Западом, между США и Европой с одной стороны и Китаем, Россией и растущими азиатскими экономиками – с другой", - указал эксперт.На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт российской нефти и других энергоносителей. Этот шаг еще больше усугубил текущую ситуацию с ценами на нефть, которые росли последние несколько недель и превысили 100 долларов за баррель. В то время как Вашингтон пытается экономическими санкциями добиться изменения российской политики, люди в США ощутили последствия для своих кошельков - розничная цена на бензин 8 марта достигла исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/neft-1778366792.html

https://ria.ru/20220316/aeroport-1778364659.html

россия

сша

вашингтон (город)

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, владимир путин, россия, сша, джо байден, вашингтон (город), вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, экономика, признание днр и лнр в россии