Рейтинг@Mail.ru
Антироссийские санкции вызовут хаос в экономике США, считает эксперт - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778381315.html
Антироссийские санкции вызовут хаос в экономике США, считает эксперт
Антироссийские санкции вызовут хаос в экономике США, считает эксперт - РИА Новости, 16.03.2022
Антироссийские санкции вызовут хаос в экономике США, считает эксперт
Масштабные антироссийские санкции, введенные Вашингтоном против России на фоне событий на Украине, повлияют на экономику США и вызовут в ней "абсолютный хаос",... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:12
2022-03-16T09:12
цены на нефть
владимир путин
россия
сша
джо байден
вашингтон (город)
вооруженные силы рф
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772798591_498:539:2899:1889_1920x0_80_0_0_d06553458d171507617cea57a4e5d3ff.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 16 мар – РИА Новости. Масштабные антироссийские санкции, введенные Вашингтоном против России на фоне событий на Украине, повлияют на экономику США и вызовут в ней "абсолютный хаос", такое мнение выразил в беседе с РИА Новости представитель "Института Шиллера" в Нью-Йорке Ричард Блэк.Отвечая на вопрос о том, отразятся ли санкции на экономике США, Блэк сказал: "Да, это именно так. Американские граждане все последние годы боролись с обнищанием, снижением уровня жизни, исчезновением среднего класса, и в последние месяцы гиперинфляция, цены на сырье и топливо только росли".По его мнению, учитывая связь между западными банками и российской экономикой можно будет лицезреть "коллапс, взрыв западной финансовой системы в целом, что будет весьма чудовищным"."Альтернатива, к которой мы ("Институт Шиллера" - ред.) призываем – это переговоры о новой экономической парадигме продуктивного сотрудничества между Востоком и Западом, между США и Европой с одной стороны и Китаем, Россией и растущими азиатскими экономиками – с другой", - указал эксперт.На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт российской нефти и других энергоносителей. Этот шаг еще больше усугубил текущую ситуацию с ценами на нефть, которые росли последние несколько недель и превысили 100 долларов за баррель. В то время как Вашингтон пытается экономическими санкциями добиться изменения российской политики, люди в США ощутили последствия для своих кошельков - розничная цена на бензин 8 марта достигла исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/neft-1778366792.html
https://ria.ru/20220316/aeroport-1778364659.html
россия
сша
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772798591_293:371:2528:2048_1920x0_80_0_0_b9768b55f23fa26954917fa6ac660175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, владимир путин, россия, сша, джо байден, вашингтон (город), вооруженные силы рф, санкции в отношении россии, экономика, признание днр и лнр в россии
09:12 16.03.2022
 
Антироссийские санкции вызовут хаос в экономике США, считает эксперт

Американский эксперт Блэк: антироссийские санкции вызовут хаос в экономике США

© AP Photo / Noah BergerСША
США - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Noah Berger
США
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 16 мар – РИА Новости. Масштабные антироссийские санкции, введенные Вашингтоном против России на фоне событий на Украине, повлияют на экономику США и вызовут в ней "абсолютный хаос", такое мнение выразил в беседе с РИА Новости представитель "Института Шиллера" в Нью-Йорке Ричард Блэк.
Отвечая на вопрос о том, отразятся ли санкции на экономике США, Блэк сказал: "Да, это именно так. Американские граждане все последние годы боролись с обнищанием, снижением уровня жизни, исчезновением среднего класса, и в последние месяцы гиперинфляция, цены на сырье и топливо только росли".
"Прекращение нормальной мировой торговли, которое повлекли санкции введенные по указанию США, вызовет абсолютный хаос в американской экономике", - подчеркнул Блэк.
По его мнению, учитывая связь между западными банками и российской экономикой можно будет лицезреть "коллапс, взрыв западной финансовой системы в целом, что будет весьма чудовищным".
"Альтернатива, к которой мы ("Институт Шиллера" - ред.) призываем – это переговоры о новой экономической парадигме продуктивного сотрудничества между Востоком и Западом, между США и Европой с одной стороны и Китаем, Россией и растущими азиатскими экономиками – с другой", - указал эксперт.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 03:08
В Китае заявили об "отчаянии" США из-за отказа от российской нефти
На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт российской нефти и других энергоносителей. Этот шаг еще больше усугубил текущую ситуацию с ценами на нефть, которые росли последние несколько недель и превысили 100 долларов за баррель. В то время как Вашингтон пытается экономическими санкциями добиться изменения российской политики, люди в США ощутили последствия для своих кошельков - розничная цена на бензин 8 марта достигла исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Пассажирский авиалайнер - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 01:40
Работники аэропорта Пизы отказались грузить в самолет оружие для Украины
 
Цены на нефтьВладимир ПутинРоссияСШАДжо БайденВашингтон (город)Вооруженные силы РФСанкции в отношении РоссииЭкономикаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала