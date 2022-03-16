https://ria.ru/20220316/sammit-1778410830.html
Саммит финдиректоров России пройдет в Москве
Саммит финдиректоров России пройдет в Москве - РИА Новости, 16.03.2022
Саммит финдиректоров России пройдет в Москве
30-31 марта в Москве пройдет ежегодный Саммит финансовых директоров России. В этом году фокус программы направлен на антикризисный диалог между руководителями... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:52
2022-03-16T11:52
2022-03-16T11:52
пресс-релизы
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МОСКВА, 16 мар - пресс-служба Саммита финансовых директоров России. 30-31 марта в Москве пройдет ежегодный Саммит финансовых директоров России. В этом году фокус программы направлен на антикризисный диалог между руководителями финансовых служб крупнейших компаний России.Среди ключевых вопросов для обсуждения в экспертном кругу:Какой будет новая финансовая стратегия российских компаний в стремительно меняющихся экономических условиях?В обсуждении примут участие руководителями финансовых департаментов Группа М.Видео/ Эльдорадо, Юнипро, Группы компаний "Медси".Есть ли место цифровой трансформации в контексте экономической нестабильности?ЕВРАЗ, Яндекс Технологии, Burger King Россия, Т Плюс, Alvarez&Marsal поделятся своими кейсами по цифровой трансформации и переходу на локальные решения.Банки и кредиты в новых экономических условиях: чего ожидать финансовым директорам?Среди спикеров сессии топ-менеджмент Ассоциации российских банков, ПАО "ТрансКонтейнер", MERLION, Газпромбанк, GV Gold, КАМАЗ.Как будет функционировать рынок капитала в новых экономических условиях?Обсудим влияние санкций США и ЕС на фондовый рынок и условия восстановления рынка при разных прогнозах вместе с экспертами Группы НЛМК, Segezha Group, Softline, ПАО "Аэрофлот", Inventive Retail Group.Как будет выглядеть ESG трансформация в условиях санкционного давления? В диалоге участвуют Financial Times, ЕВРАЗ, ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", АО "ОХК "УРАЛХИМ", Полиметалл, SINAI Capital, Школы Финансов НИУ ВШЭ.Антикризисный менеджмент: как выглядят практические подходы и инструменты для финансовых директоров?Практические подходы ВЭББАНКИР, Decathlon Indonesia, АО "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ".Также затронем тему налогообложения и управления финансами в международных структурах, обсудим экономические прогнозы. Для участников пройдет сессия практических примеров и диалог CFO на сцене.Посмотреть полную программ Саммита финансовых директоров и список спикеров можно по ссылке.Специальные условия участия для подписчиков РИА Новости по промо-коду "РИАновости"Узнать подробнее об участии в Саммите также можно у менеджера по делегатскому участию Елены Проненко, +7 903 684 63 07, Email.Для аккредитации СМИ отправьте заявку на электронную почту: Ольга Крылатова.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 16 мар - пресс-служба Саммита финансовых директоров России. 30-31 марта в Москве пройдет ежегодный Саммит финансовых директоров России. В этом году фокус программы направлен на антикризисный диалог между руководителями финансовых служб крупнейших компаний России.
Среди ключевых вопросов для обсуждения в экспертном кругу:
Какой будет новая финансовая стратегия российских компаний в стремительно меняющихся экономических условиях?
В обсуждении примут участие руководителями финансовых департаментов Группа М.Видео/ Эльдорадо, Юнипро, Группы компаний "Медси".
Есть ли место цифровой трансформации в контексте экономической нестабильности?
ЕВРАЗ, Яндекс Технологии, Burger King Россия, Т Плюс, Alvarez&Marsal поделятся своими кейсами по цифровой трансформации и переходу на локальные решения.
Банки и кредиты в новых экономических условиях: чего ожидать финансовым директорам?
Среди спикеров сессии топ-менеджмент Ассоциации российских банков, ПАО "ТрансКонтейнер", MERLION, Газпромбанк, GV Gold, КАМАЗ.
Как будет функционировать рынок капитала в новых экономических условиях?
Обсудим влияние санкций США и ЕС на фондовый рынок и условия восстановления рынка при разных прогнозах вместе с экспертами Группы НЛМК, Segezha Group, Softline, ПАО "Аэрофлот", Inventive Retail Group.
Как будет выглядеть ESG трансформация в условиях санкционного давления?
В диалоге участвуют Financial Times, ЕВРАЗ, ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", АО "ОХК "УРАЛХИМ", Полиметалл, SINAI Capital, Школы Финансов НИУ ВШЭ.
Антикризисный менеджмент: как выглядят практические подходы и инструменты для финансовых директоров?
Практические подходы ВЭББАНКИР, Decathlon Indonesia, АО "НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ".
Также затронем тему налогообложения и управления финансами в международных структурах, обсудим экономические прогнозы. Для участников пройдет сессия практических примеров и диалог CFO на сцене.
Посмотреть полную программ
Саммита финансовых директоров и список спикеров можно по ссылке
.
Специальные условия участия для подписчиков РИА Новости по промо-коду "РИАновости"
Узнать подробнее об участии в Саммите также можно у менеджера по делегатскому участию Елены Проненко, +7 903 684 63 07, Email
.
Для аккредитации СМИ отправьте заявку на электронную почту
: Ольга Крылатова.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.