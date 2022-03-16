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В России разрабатывают автомат для 3D печати еды в космосе - РИА Новости, 16.03.2022
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Наука
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В России разрабатывают автомат для 3D печати еды в космосе
В России разрабатывают автомат для 3D печати еды в космосе - РИА Новости, 16.03.2022
В России разрабатывают автомат для 3D печати еды в космосе
Ученые Самарского университета разрабатывают установку для автоматического приготовления еды в космосе, которая поможет разнообразить меню космонавтов, сообщает РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:58
2022-03-16T11:58
наука
навигатор абитуриента
самарский университет
университетская наука
самара
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космос - риа наука
еда
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САМАРА, 16 мар — РИА Новости. Ученые Самарского университета разрабатывают установку для автоматического приготовления еды в космосе, которая поможет разнообразить меню космонавтов, сообщает в среду пресс-служба вуза.По данным пресс-службы, в основе разработки — многофункциональный пищевой 3D-принтер, способный работать в невесомости. Проект реализуется в рамках федеральной программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".По информации вуза, в настоящее время запасы еды на орбите у космонавтов, как правило, представляют собой стандартные наборы сублимированных блюд, внешне похожих на быстрорастворимые супы и каши, в которые перед употреблением нужно добавить горячей воды. Самарская установка, по мнению разработчиков, сможет готовить салаты, паштеты, различные макаронные и шоколадные изделия, печенье, сладости, блины и оладьи, а также диетические блюда с точно заданным количеством калорий и определенным составом тех или иных витаминов и биологически активных добавок.Согласно проекту, ученым Самарского университета предстоит разработать программное обеспечение, позволяющее составлять рецепты с использованием банка имеющихся на борту ингредиентов и контролирующее процесс создания блюда на всех стадиях. 3D-принтер должен будет уметь автоматически смешивать компоненты в заданных пропорциях, регулировать температуру подаваемой смеси продуктов, чистить овощи и фрукты и измельчать твердые продукты с подачей их в общее блюдо в заданное место. Установку также оснастят холодильным отделением для хранения продуктов и системой автоматического перемещения ингредиентов."Технологии 3D-печати еды имеют большие перспективы не только в космическом применении. Значительное уменьшение ручного труда при высокой точности соблюдения рецепта делают разрабатываемое устройство весьма перспективным для его использования в пищевой промышленности, в кафе, ресторанах, а также дома. Габариты устройства в простой бытовой версии планируются стандартными для кухонной встраиваемой техники, например, электродуховки", — цитирует пресс-служба научного руководителя научно-исследовательской лаборатории "Аналитические приборы и системы" Самарского университета Сергея Борминского.Уточняется, что прототип "космического повара" планируется изготовить до конца этого года, а опытный образец — в 2023 году.
https://ria.ru/20220124/pektin-1768489423.html
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навигатор абитуриента, самарский университет, университетская наука, самара, россия, космос - риа наука, еда
11:58 16.03.2022
 

В России разрабатывают автомат для 3D печати еды в космосе

© Фото : Самарский национальный исследовательский университете имени С. П. Королева Работа над 3D-принтером в Самарского национальном исследовательском университете имени С. П. Королева
Работа над 3D-принтером в Самарского национальном исследовательском университете имени С. П. Королева - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Фото : Самарский национальный исследовательский университете имени С. П. Королева
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САМАРА, 16 мар — РИА Новости. Ученые Самарского университета разрабатывают установку для автоматического приготовления еды в космосе, которая поможет разнообразить меню космонавтов, сообщает в среду пресс-служба вуза.

"Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева разрабатывают установку для автоматического приготовления еды в космосе. Автоматический "космический повар" поможет разнообразить меню космонавтов и сделать его более персонализированным", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в основе разработки — многофункциональный пищевой 3D-принтер, способный работать в невесомости. Проект реализуется в рамках федеральной программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".
По информации вуза, в настоящее время запасы еды на орбите у космонавтов, как правило, представляют собой стандартные наборы сублимированных блюд, внешне похожих на быстрорастворимые супы и каши, в которые перед употреблением нужно добавить горячей воды. Самарская установка, по мнению разработчиков, сможет готовить салаты, паштеты, различные макаронные и шоколадные изделия, печенье, сладости, блины и оладьи, а также диетические блюда с точно заданным количеством калорий и определенным составом тех или иных витаминов и биологически активных добавок.
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Согласно проекту, ученым Самарского университета предстоит разработать программное обеспечение, позволяющее составлять рецепты с использованием банка имеющихся на борту ингредиентов и контролирующее процесс создания блюда на всех стадиях. 3D-принтер должен будет уметь автоматически смешивать компоненты в заданных пропорциях, регулировать температуру подаваемой смеси продуктов, чистить овощи и фрукты и измельчать твердые продукты с подачей их в общее блюдо в заданное место. Установку также оснастят холодильным отделением для хранения продуктов и системой автоматического перемещения ингредиентов.
"Технологии 3D-печати еды имеют большие перспективы не только в космическом применении. Значительное уменьшение ручного труда при высокой точности соблюдения рецепта делают разрабатываемое устройство весьма перспективным для его использования в пищевой промышленности, в кафе, ресторанах, а также дома. Габариты устройства в простой бытовой версии планируются стандартными для кухонной встраиваемой техники, например, электродуховки", — цитирует пресс-служба научного руководителя научно-исследовательской лаборатории "Аналитические приборы и системы" Самарского университета Сергея Борминского.
Уточняется, что прототип "космического повара" планируется изготовить до конца этого года, а опытный образец — в 2023 году.
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