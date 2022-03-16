https://ria.ru/20220316/rusofobiya-1778364933.html

Посольство в США заявило, что Белый дом "набирает очки" на русофобии

Посольство в США заявило, что Белый дом "набирает очки" на русофобии - РИА Новости, 16.03.2022

Посольство в США заявило, что Белый дом "набирает очки" на русофобии

Посольство России в Вашингтоне заявило в Telegram-канале, что Москва — надежный поставщик энергоресурсов, а кампания по возложению на страну вины за рост цен на РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T01:49

2022-03-16T01:49

2022-03-16T02:05

в мире

сша

россия

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне заявило в Telegram-канале, что Москва — надежный поставщик энергоресурсов, а кампания по возложению на страну вины за рост цен на бензин в США — это попытка заработать политические очки на русофобии.Посольство прокомментировало новость телеканала Fox Business о том, что Белый дом подключил блогеров к кампании "по возложению вины за топливный кризис в США на российское руководство".Как указывает диппредставительство, причиной инфляции и роста цен стали "необеспеченные триллионные финвливания в экономику, а также санкционные войны против неугодных государств"."Россия — надежный поставщик энергоресурсов, доказавший это десятилетиями взаимовыгодного партнерства со всеми государствами мира. Не мы отказались от поставок топлива в США. Администрация, игнорируя потребности простых граждан, сама прекратила покупать у нас углеводороды", — говорится в сообщении.Политизация экономических проблем Вашингтоном в конечном итоге бьет по благосостоянию рядовых американцев, добавили сотрудники посольства."В результате такой политики двусторонние отношения между Россией и Америкой продолжают ухудшаться. Это наносит серьезный урон связям наших народов", — заключили дипломаты.

https://ria.ru/20220316/napadki-1778363956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, россия, вашингтон