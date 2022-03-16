01:49 16.03.2022 (обновлено: 02:05 16.03.2022)
Посольство в США заявило, что Белый дом "набирает очки" на русофобии
Посольство России в США: Белый дом хочет набрать очки за счет русофобии
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне заявило в Telegram-канале, что Москва — надежный поставщик энергоресурсов, а кампания по возложению на страну вины за рост цен на бензин в США — это попытка заработать политические очки на русофобии.
Посольство прокомментировало новость телеканала Fox Business о том, что Белый дом подключил блогеров к кампании "по возложению вины за топливный кризис в США на российское руководство".
"Данная новость подтверждает стремление Вашингтона зарабатывать политические очки за счет русофобии. Трезво мыслящим людям понятно, что образ внешнего врага в лице нашей страны нужен правящим кругам для оправдания собственных провалов в решении внутриамериканских проблем", — говорится в комментарии посольства.
Как указывает диппредставительство, причиной инфляции и роста цен стали "необеспеченные триллионные финвливания в экономику, а также санкционные войны против неугодных государств".
"Россия — надежный поставщик энергоресурсов, доказавший это десятилетиями взаимовыгодного партнерства со всеми государствами мира. Не мы отказались от поставок топлива в США. Администрация, игнорируя потребности простых граждан, сама прекратила покупать у нас углеводороды", — говорится в сообщении.
Политизация экономических проблем Вашингтоном в конечном итоге бьет по благосостоянию рядовых американцев, добавили сотрудники посольства.
"В результате такой политики двусторонние отношения между Россией и Америкой продолжают ухудшаться. Это наносит серьезный урон связям наших народов", — заключили дипломаты.