https://ria.ru/20220316/rossiya-1778494720.html

Путин выразил уверенность, что Россия пройдет испытания и станет сильнее

Путин выразил уверенность, что Россия пройдет испытания и станет сильнее - РИА Новости, 16.03.2022

Путин выразил уверенность, что Россия пройдет испытания и станет сильнее

Нынешняя ситуация - это испытание для всех, но трудности удастся преодолеть, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:11

2022-03-16T17:11

2022-03-16T17:21

россия

общество

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация - это испытание для всех, но трудности удастся преодолеть, заявил президент России Владимир Путин."Текущая ситуация – это, безусловно, испытание для всех нас. Уверен, мы пройдем его достойно – с упорным трудом, совместной работой и взаимной поддержкой преодолеем все трудности и станем еще сильнее, как это всегда было в истории тысячелетней России", - сказал он на совещании о мерах поддержки регионов.

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, владимир путин, санкции в отношении россии