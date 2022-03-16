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Путин выразил уверенность, что Россия пройдет испытания и станет сильнее - РИА Новости, 16.03.2022
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Путин выразил уверенность, что Россия пройдет испытания и станет сильнее
Путин выразил уверенность, что Россия пройдет испытания и станет сильнее - РИА Новости, 16.03.2022
Путин выразил уверенность, что Россия пройдет испытания и станет сильнее
Нынешняя ситуация - это испытание для всех, но трудности удастся преодолеть, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:11
2022-03-16T17:21
россия
общество
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация - это испытание для всех, но трудности удастся преодолеть, заявил президент России Владимир Путин."Текущая ситуация – это, безусловно, испытание для всех нас. Уверен, мы пройдем его достойно – с упорным трудом, совместной работой и взаимной поддержкой преодолеем все трудности и станем еще сильнее, как это всегда было в истории тысячелетней России", - сказал он на совещании о мерах поддержки регионов.
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россия, общество, владимир путин, санкции в отношении россии
17:11 16.03.2022 (обновлено: 17:21 16.03.2022)
 
Путин выразил уверенность, что Россия пройдет испытания и станет сильнее

Президент Путин: уверен, что Россия пройдет испытания достойно и станет сильнее

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация - это испытание для всех, но трудности удастся преодолеть, заявил президент России Владимир Путин.
"Текущая ситуация – это, безусловно, испытание для всех нас. Уверен, мы пройдем его достойно – с упорным трудом, совместной работой и взаимной поддержкой преодолеем все трудности и станем еще сильнее, как это всегда было в истории тысячелетней России", - сказал он на совещании о мерах поддержки регионов.
Военнослужащие Народной милиции ДНР и ВС Российской Федерации водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 08:00
Ни шагу назад — на всех трех фронтах
 
РоссияОбществоВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
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