https://ria.ru/20220316/rossiya-1778494720.html
Путин выразил уверенность, что Россия пройдет испытания и станет сильнее
Путин выразил уверенность, что Россия пройдет испытания и станет сильнее - РИА Новости, 16.03.2022
Путин выразил уверенность, что Россия пройдет испытания и станет сильнее
Нынешняя ситуация - это испытание для всех, но трудности удастся преодолеть, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:11
2022-03-16T17:11
2022-03-16T17:21
россия
общество
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация - это испытание для всех, но трудности удастся преодолеть, заявил президент России Владимир Путин."Текущая ситуация – это, безусловно, испытание для всех нас. Уверен, мы пройдем его достойно – с упорным трудом, совместной работой и взаимной поддержкой преодолеем все трудности и станем еще сильнее, как это всегда было в истории тысячелетней России", - сказал он на совещании о мерах поддержки регионов.
https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, санкции в отношении россии
17:11 16.03.2022 (обновлено: 17:21 16.03.2022)
Путин выразил уверенность, что Россия пройдет испытания и станет сильнее
Президент Путин: уверен, что Россия пройдет испытания достойно и станет сильнее