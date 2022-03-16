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Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Новых известий" и Bellingcat* - РИА Новости, 16.03.2022
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Новых известий" и Bellingcat*
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Новых известий" и Bellingcat* - РИА Новости, 16.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Новых известий" и Bellingcat*
РКН ограничил доступ к сайтам изданий "Новые Известия", Bellingcat*, Девятый канал и Postimees, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:32
2022-03-16T14:33
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
bellingcat
россия
общество
технологии
журналистика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. РКН ограничил доступ к сайтам изданий "Новые Известия", Bellingcat*, Девятый канал и Postimees, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адреса сайтов изданий "Новые Известия", Bellingcat*, Девятый канал и Postimees есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".Ранее также стало известно о блокировке "Еврорадио" и "Кавказский узел"*.* Организация признана в России иностранным агентом
https://ria.ru/20220314/youtube-1778109852.html
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2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
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РИА Новости
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60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, bellingcat, россия, общество, технологии, журналистика
14:32 16.03.2022 (обновлено: 14:33 16.03.2022)
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Новых известий" и Bellingcat*

Роскомнадзор заблокировал сайты "Новых Известий", Bellingcat, Девятого канала и Postimees

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. РКН ограничил доступ к сайтам изданий "Новые Известия", Bellingcat*, Девятый канал и Postimees, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.
Адреса сайтов изданий "Новые Известия", Bellingcat*, Девятый канал и Postimees есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 16:40
YouTube могут заблокировать в ближайшее время, предупредили в Госдуме
В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".
Ранее также стало известно о блокировке "Еврорадио" и "Кавказский узел"*.
* Организация признана в России иностранным агентом
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 14:47
Роскомнадзор продолжит блокировку VPN-сервисов в России, заявил Хинштейн
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФBellingcatРоссияОбществоТехнологиижурналистика
 
 
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