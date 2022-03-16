https://ria.ru/20220316/roskomnadzor-1778449564.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Новых известий" и Bellingcat*
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Новых известий" и Bellingcat* - РИА Новости, 16.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Новых известий" и Bellingcat*
РКН ограничил доступ к сайтам изданий "Новые Известия", Bellingcat*, Девятый канал и Postimees, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:32
2022-03-16T14:32
2022-03-16T14:33
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
bellingcat
россия
общество
технологии
журналистика
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/90706/27/907062726_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_df2475d7fd2e6f8f00bdd70dde1b7f0a.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. РКН ограничил доступ к сайтам изданий "Новые Известия", Bellingcat*, Девятый канал и Postimees, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адреса сайтов изданий "Новые Известия", Bellingcat*, Девятый канал и Postimees есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".Ранее также стало известно о блокировке "Еврорадио" и "Кавказский узел"*.* Организация признана в России иностранным агентом
https://ria.ru/20220314/youtube-1778109852.html
https://ria.ru/20220315/internet-1778266758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, bellingcat, россия, общество, технологии, журналистика
14:32 16.03.2022 (обновлено: 14:33 16.03.2022)
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Новых известий" и Bellingcat*
Роскомнадзор заблокировал сайты "Новых Известий", Bellingcat, Девятого канала и Postimees