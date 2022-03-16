Рогозин предложил генпрокурору Украины разрешить заехать к ней в гости
Глава Роскосмоса Рогозин попросил генпрокурора Украины Венедиктову дать ему адрес в Киеве
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой поинтересовался, куда бы он мог подъехать к ней в Киеве.
Рогозин прикрепил к своей записи пост украинского информагентства УНИАН, согласно которому генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в действиях гендиректора российской госкорпорации содержится состав преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины - "Посягательство на территориальную целостность Украины" и "Пособничество в ведении агрессивной войны".
Ранее в поддержку спецоперации России на Украине Рогозин переименовал свой личный Telegram-канал, назвав его Рогоzин. Позднее он сообщил об акциях в поддержку президента Владимира Путина и Вооруженных сил России в городе и на космодроме Байконур. Аналогичная акция прошла и на предприятии "Роскосмоса" - производителе ракет "Протон" и "Ангара" Центре имени Хруничева.
Рогозин также рассказывал о том, что на "мове" даже в Киеве никто никогда не разговаривал, но националистическая власть "переделывает жизнь" на Украине. Украинскую власть гендиректор "Роскосмоса" ранее назвал "марионетками и проститутками у американцев и вообще у англосаксов". Рогозин выражал уверенность, что если бы не российская спецоперация, США и другие страны НАТО развернули бы на Украине военную инфраструктуру.