https://ria.ru/20220316/rogozin-1778412132.html

Рогозин предложил генпрокурору Украины разрешить заехать к ней в гости

Рогозин предложил генпрокурору Украины разрешить заехать к ней в гости - РИА Новости, 16.03.2022

Рогозин предложил генпрокурору Украины разрешить заехать к ней в гости

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой поинтересовался, куда бы он мог подъехать к ней в Киеве. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:56

2022-03-16T11:56

2022-03-16T11:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

роскосмос

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дмитрий рогозин

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генеральная прокуратура украины

ирина венедиктова

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой поинтересовался, куда бы он мог подъехать к ней в Киеве."Мадам Венедиктова, у меня просьба к Вам как к генеральному прокурору Украины: подскажите Ваш адресок в Киеве, куда я смогу подъехать", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Рогозин прикрепил к своей записи пост украинского информагентства УНИАН, согласно которому генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в действиях гендиректора российской госкорпорации содержится состав преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины - "Посягательство на территориальную целостность Украины" и "Пособничество в ведении агрессивной войны".Ранее в поддержку спецоперации России на Украине Рогозин переименовал свой личный Telegram-канал, назвав его Рогоzин. Позднее он сообщил об акциях в поддержку президента Владимира Путина и Вооруженных сил России в городе и на космодроме Байконур. Аналогичная акция прошла и на предприятии "Роскосмоса" - производителе ракет "Протон" и "Ангара" Центре имени Хруничева.Рогозин также рассказывал о том, что на "мове" даже в Киеве никто никогда не разговаривал, но националистическая власть "переделывает жизнь" на Украине. Украинскую власть гендиректор "Роскосмоса" ранее назвал "марионетками и проститутками у американцев и вообще у англосаксов". Рогозин выражал уверенность, что если бы не российская спецоперация, США и другие страны НАТО развернули бы на Украине военную инфраструктуру.

https://ria.ru/20220314/zakharova-1778173210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, роскосмос, россия, дмитрий рогозин, украина, генеральная прокуратура украины, ирина венедиктова, ситуация в днр и лнр