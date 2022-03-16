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Рогозин предложил генпрокурору Украины разрешить заехать к ней в гости - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/rogozin-1778412132.html
Рогозин предложил генпрокурору Украины разрешить заехать к ней в гости
Рогозин предложил генпрокурору Украины разрешить заехать к ней в гости - РИА Новости, 16.03.2022
Рогозин предложил генпрокурору Украины разрешить заехать к ней в гости
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой поинтересовался, куда бы он мог подъехать к ней в Киеве. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:56
2022-03-16T11:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
роскосмос
россия
дмитрий рогозин
украина
генеральная прокуратура украины
ирина венедиктова
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой поинтересовался, куда бы он мог подъехать к ней в Киеве."Мадам Венедиктова, у меня просьба к Вам как к генеральному прокурору Украины: подскажите Ваш адресок в Киеве, куда я смогу подъехать", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Рогозин прикрепил к своей записи пост украинского информагентства УНИАН, согласно которому генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в действиях гендиректора российской госкорпорации содержится состав преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины - "Посягательство на территориальную целостность Украины" и "Пособничество в ведении агрессивной войны".Ранее в поддержку спецоперации России на Украине Рогозин переименовал свой личный Telegram-канал, назвав его Рогоzин. Позднее он сообщил об акциях в поддержку президента Владимира Путина и Вооруженных сил России в городе и на космодроме Байконур. Аналогичная акция прошла и на предприятии "Роскосмоса" - производителе ракет "Протон" и "Ангара" Центре имени Хруничева.Рогозин также рассказывал о том, что на "мове" даже в Киеве никто никогда не разговаривал, но националистическая власть "переделывает жизнь" на Украине. Украинскую власть гендиректор "Роскосмоса" ранее назвал "марионетками и проститутками у американцев и вообще у англосаксов". Рогозин выражал уверенность, что если бы не российская спецоперация, США и другие страны НАТО развернули бы на Украине военную инфраструктуру.
https://ria.ru/20220314/zakharova-1778173210.html
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в мире, роскосмос, россия, дмитрий рогозин, украина, генеральная прокуратура украины, ирина венедиктова, ситуация в днр и лнр
11:56 16.03.2022
 
Рогозин предложил генпрокурору Украины разрешить заехать к ней в гости

Глава Роскосмоса Рогозин попросил генпрокурора Украины Венедиктову дать ему адрес в Киеве

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой поинтересовался, куда бы он мог подъехать к ней в Киеве.
"Мадам Венедиктова, у меня просьба к Вам как к генеральному прокурору Украины: подскажите Ваш адресок в Киеве, куда я смогу подъехать", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
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Захарова назвала уголовное дело против себя на Украине сюрреализмом Киева
Рогозин прикрепил к своей записи пост украинского информагентства УНИАН, согласно которому генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в действиях гендиректора российской госкорпорации содержится состав преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины - "Посягательство на территориальную целостность Украины" и "Пособничество в ведении агрессивной войны".
Ранее в поддержку спецоперации России на Украине Рогозин переименовал свой личный Telegram-канал, назвав его Рогоzин. Позднее он сообщил об акциях в поддержку президента Владимира Путина и Вооруженных сил России в городе и на космодроме Байконур. Аналогичная акция прошла и на предприятии "Роскосмоса" - производителе ракет "Протон" и "Ангара" Центре имени Хруничева.
Рогозин также рассказывал о том, что на "мове" даже в Киеве никто никогда не разговаривал, но националистическая власть "переделывает жизнь" на Украине. Украинскую власть гендиректор "Роскосмоса" ранее назвал "марионетками и проститутками у американцев и вообще у англосаксов". Рогозин выражал уверенность, что если бы не российская спецоперация, США и другие страны НАТО развернули бы на Украине военную инфраструктуру.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 18:15
Симоньян указала на ошибку в объявлении о ее заочном аресте на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоскосмосРоссияДмитрий РогозинУкраинаГенеральная прокуратура УкраиныИрина ВенедиктоваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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